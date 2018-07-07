台风下周要来 华东沿海或难躲开

晨报记者 徐妍斐

今天是“小暑”节气，申城虽然天气预报中还带着“雨”字，但雨水要减弱不少。到下周初，更是要转为多云的天气。说出梅尚早，最近的天气舞台上台风将成为主角。目前尚在洋上奔驰的今年第八号台风“玛莉亚”正对我国华东沿海“虎视眈眈”。

下周初天气转晴气温升

昨天申城居然还没超过30℃。中心城区徐家汇站最高气温28.7℃，其他区的最高气温也都在28-29℃附近。

今明两天双休日，雨带有所南压减弱，上海处在雨带的边缘，将以多云或阴天为主，有短时阵雨，降水较为分散，强度减弱。气温则略有上升，预计最高气温在31℃左右，体感潮湿闷热。

下周初好天终于要来了。上海主要受副热带高压影响，以多云天气为主，最高气温上升至33℃附近。下周中后期，天气形势将发生大的调整，副热带高压逐渐加强西伸北抬，且海上有台风活动，上海的天气较为复杂多变。

“玛莉亚”或直扑华东

送走了今年第7号台风“派比亚”，第8号台风“玛莉亚”又出现了。它于2018年7月4日20时在关岛附近西北太平洋上生成。至6日凌晨已迅速加强为超强台风。6日14时，其中心位于距离上海东南约2600公里的太平洋洋面上，中心附近最大风力有17级。

预计“玛莉亚”将以每小时6公里的速度向西北方向移动，强度还将有所加强，风力可达17级以上，10日前后进入东海东南部海面，并逐渐向华东沿海靠近。从中央气象台未来120小时路径概率预报图来看，“玛莉亚”有直扑华东沿海之势，但10日至11日在接近陆地时，有可能从超强台风级降为强台风级。

今年“三伏”共有40天

今天11时42分即将进入二十四节气中的“小暑”，这是夏季的第五个节气。小暑即为小热，指天气开始炎热，但还没到最热的时候，最热的季节是“大暑”，因此民间有“小暑大暑，上蒸下煮”的说法。小暑时节，江淮流域梅雨即将结束。盛夏开始，气温升高，三伏来了。上海常年平均出梅时间是7月9日，最晚是1987年，7月28日。目前申城尚未出梅。

三伏出现在小暑到处暑之间，是一年中气温最高，最闷热的时候，今年三伏共有40天，初伏首日是7月17日，中伏从7月27日开始，8月16日进入“末伏”，8月26日“出伏”。