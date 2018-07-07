小暑，温风渐起身心伏

岳 强

古人对节气的测定和命名真是一件了不起的创举，不仅仅概括了北半球寒暑变化规律，还用简单的词语将其形象生动的准确描述出来，“小暑、大暑”与“小寒、大寒”就是最有代表性的节气。

今日小暑，“出梅，入伏”小暑节气的典型特征，直白一点说，就是酷热将至。那为什么不叫“小热、大热”正好与“小寒、大寒”相对呢？这个“暑”字用的妙。《说文解字》中释“暑之义主谓湿。热之义主谓燥。”说明暑热实为“湿热”，而不仅仅是简单的一个“热”所能概括的。

小暑初候“温风至”，此时风中带着温热，不再是凉风习习，大地所蓄的热能渐渐散发出来，上蒸下煮的暑热渐渐升起。初候所指的温风，就是现象层面的热风，非 《吕氏春秋》《淮南子》《说文解字》所载的八种季候风。

小暑二候“蟋蟀居宇”，其出处为《诗经.七月》篇中关于蟋蟀活动的“七月在野，八月在宇，九月在户，十月蟋蟀入我床下。”诗中的八月是当时的历法所纪，大约相近于夏历六月。蟋蟀属于秋虫，又名促织，古人认为其禀受阴气而化生。《促织经》中写道，促织“禀受肃杀之气，化为促织之虫。白露渐旺，寒露渐绝。”。“宇”在《说文解字》中释为屋檐下，“蟋蟀居宇”实为伏于檐下伺机而动。

小暑三候的“鹰始鸷”，为雏鹰由老鹰教化，飞出鸟巢，开始习练飞行猎食的本领。

俗谚道“冬炼三九，夏练三伏。”小暑三候将夏练三伏何时练、练什么？形象地描述了出来。自温风至开始练心之所伏，这就是“蟋蟀居宇”之意，再用一个成语来说就是“潜龙勿用”。“鹰始鸷”则为秋令到来的肃杀猎食做功夫的历练，此皆以“天时地利”为势，方能顺势达成圆满的结果。

小暑的表意汉字我们选择了“伏”，有两重寓意：一是入伏，二是伏藏。中国汉字之妙真是妙不可言，“夏伏冬藏”一杀一生，正与四季顺生之道相合，真是处处天机处处禅。

小暑之伏对应人事，正如《孟子.告子下》篇中所言：“故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨……曾益其所不能。”

小暑到了，收收心，练本事吧。