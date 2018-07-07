一路一色，新江湾城12条道路将改造-将被种植不同品种和色调的植物，在不同季节呈现粉色、红色、黄色、紫色、白色等色彩

晨报记者 何雅君

盛夏时节，道路中央的绿化带和路两旁的林荫道上郁郁葱葱。这样的场景，在绿化覆盖率较高的杨浦区新江湾城街道部分区域很常见。然而，满眼只有一种绿色，是否让你觉得单调？

昨天，记者从杨浦区绿化市容局了解到，该局将对新江湾城淞沪路以西区域中12条道路实施绿化改造。根据近日出炉的设计方案，今年秋天，12条道路上将被种植不同品种和色调的植物，会在不同季节里呈现出粉色、红色、黄色、紫色、白色等多样色彩。

四季将有不同的色彩

昨天下午，记者来到新江湾城街道，对改造区域进行实地探访。根据杨浦区绿化市容局提供的改造地图，此次改造，东西两边分别以淞沪路和国权北路为界，北端以复旦大学江湾校区为界，南端以政立路为界，改造范围近似于一个长方块。接受改造的12条道路可分为“三纵”、“五横”和“两环”，其中，“三纵”指的是西线政青路、中线睿达路——政芳路——政云路、东线国安路；“五横”由北向南依次是学德路、殷行路、国泓路、殷高东路和三门路；“两环”是指滨水环湖道路清流环二路和清流环三路。

改造后，每一条路都会有自己的主打色，同时配以其他颜色，具体将由不同季节的开花植物或色叶植物决定。睿达路——政芳路——政云路将形成以红色秋叶为主的枫香大道，搭配花期在4月上旬的粉色北美海棠和常绿的彩桂。同样以红色为主打的还有保留了乌桕树的国安路，这条路的机非绿化带里还将新种一排乌桕，形成双排行道树，每年秋天红艳夺目，同时点植黄色棣棠和粉色杜鹃。

粉色是属于春天的颜色。殷行路的人行道和中央隔离带将种植粉色日本早樱，每年4月上旬盛开时，淡粉色将铺满街头，成为新江湾城又一条樱花大道。道路西段机非隔离带延续了东段的风格，采用落叶乔木朴树作为行道树，秋季会变成橙黄色。

黄色系的道路有四条，但因栽种植物的组合不同，色调也不尽相同。殷高东路在机非带与人行道种植双排臭椿，中央隔离带种植金叶水杉和月季，主打金黄色。国泓路机非带将换上朴树、美人梅、八仙花和黄杨，以灰黄色为主基调。三门路则保留了原有无患子，搭配美国紫薇和川鄂金丝桃，调和在一起是较深的棕黄色。清流环三路将种植黄连木，整条路会呈现橙黄色。

绿色和白色是政青路的主打色调。因其北段种植悬铃木，冬季树干呈斑驳的灰白色。南段保留香樟，也是12条道路中唯一保留香樟的道路，搭配落叶乔木帚桃和金丝桃。

紫色系的道路有两条。学德路上种植巨紫荆，三月开花。清流环二路把长势不理想的女贞更换为色花乔木楝树，春夏之交，满树紫花。

明年春天能看到景观效果

此次杨浦区绿化市容局启动新江湾城街道“一路一品”、“一路一色”绿化改造，与该街道正在创建全国园林街道有关。他们希望通过更好的道路景观、更丰富的街区色彩，为创建工作加分。

据杨浦区绿化市容局介绍，此次绿化改造将于今年十一月前后开始，因为春秋两季是行道树成活率相对高的季节，具体时间点将由天气、气温等因素决定。届时预计将新栽行道树2647株，树种的颜色选择侧重色叶落乔和乡土树种及新品种，明年春天应该就能看到景观效果。同时，绿化市容部门预计还将更换行道树盖板2098套，对土壤进行改良。