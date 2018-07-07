300余家餐企便利店 已经使用“团标餐盒”

晨报记者徐妍斐报道 你在意过自己的外卖使用什么样的包装材料吗？你愿意为环保的可降解餐盒多付一些钱吗？为进一步推进餐饮行业和供应热餐便利店使用可降解环保餐盒，市食药安办、市食药监局昨天召开“推进使用环保餐盒座谈会”。

自今年6月1日《餐饮服务（网络）外卖（外带）用纸碗通用技术要求》等三项本市团体标准向社会发布并实施以来，全市目前使用符合团体标准要求的可降解环保餐盒的餐饮企业和供应热餐便利店约有300多家。为了推广环保餐盒，各方做了一系列的努力：相关行业协会与饿了么、美团点评两家平台各自公布了合格的餐盒生产供应企业和产品名单，开展团体标准实施宣传。

上海市食药监局副局长张准民表示，希望市餐饮烹饪行业协会从餐饮外卖和外带两方面，在餐饮行业广泛推广使用可降解环保餐盒，并在协会“绿色餐厅”评定标准中增加“应当使用符合团体标准的环保餐盒和送餐袋”要求。