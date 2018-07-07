不怕十万小龙虾去了俄罗斯，天猫百万马来黑虎虾驰援中国

张丽/文

过去一年，一款来自马来西亚的黑虎虾在天猫上成交同比增长了10倍。

马来西亚黑虎虾，因斑纹似虎，体现硕大，虾肉充满弹性、晶莹剔透而闻名。如今在天猫上销售的黑虎虾，通过严选当地虾苗、暖水养育、活虾冷拣，烹饪时肉质嚼劲十足。

去年双11当天，马来西亚黑虎虾成交35万只，成为全球TOP3的虾界网红。今年618期间，这个数字激增为过百万。购买前十名城市分别为：北京、上海、杭州、武汉、广州、天津、成都、深圳、南京、苏州。此次国家周期间，超百万只马来西亚黑虎虾将持续专供中国消费者。

在7月6日开始的“马来西亚国家周”上，人们更有机会直接感受到更多来自马来西亚的美食和当地文化。

天猫总裁靖捷在马来周启动仪式上表示，马来西亚是阿里在海外第一个 eWTP 试点国家，也是eWTP在全球的标杆。过去一年，阿里巴巴与马来西亚政府和企业界一道，通过物流、支付、通关、大数据等方面的创新，帮助马来西亚发展和完善跨境贸易基础设施，让马来西亚小企业也能享受大型跨国企业一样便利的网上贸易。

菜鸟的马来西亚ehub前期项目运行以来，已帮助2651家马来西亚小企业的商品从这里运往全世界，半年来累计为小企业节省通关时间超3000万个小时。未来这一模式将惠及更多国家的小企业和年轻人，使他们在全球化中受益。

马来西亚中小企业代表、正典燕窝董事长谭承哲此前在受访时表示，几年前尝试通过天猫国际等跨境进口电商平台开始进入中国，正是由于中马两国开通了快速清关系统。这不仅是马来西亚海关首次与电商系统连接，也是东南亚地区唯一与电商连接的海关系统。正典燕窝借此通关时间缩短了8倍，一年之内，在天猫国际的营业额由2000万人民币激增至1亿元。

实际上，天猫上除了马亚西亚黑虎虾之外，还汇聚了阿根延红虾、加拿大甜虾、文莱蓝虾、厄瓜多尔白虾等世界各国的好虾。热火朝天的世界杯期间，十万中国小龙虾远征俄罗斯，吸引了世界各国球迷。马来西亚当地消费者还通过天猫海外购买了成吨瓦片盖寺庙，eWTP正在超乎想象地惠及全球跨境贸易。搭乘菜鸟的全球智能物流骨干网，全球正在形成72小时达的新生活圈。

根据天猫国际2017年进口消费者报告，马来西亚是“一带一路”沿线国家销往中国数量增长最快的出口商之一，无论是马来西亚黑虎虾还是燕窝、榴莲等，都越来越受到中国90后、95后年轻人的喜爱。今年1月底，天猫餐桌盛典上，马来西亚也被评选为2017年最受欢迎的进口生鲜原产地前十国家之一。

eWTP让中马跨境贸易更便利，惠及两国小企业同时，也让两国消费者享受到更多全球好货。对中国消费者来说，包括燕窝、咖啡、黑虎虾等马来特色好货以及当地风情在天猫触手可及。今年天猫618期间，马来西亚当地消费者还能在吉隆坡体验天猫新零售快闪店，体验一把虚拟试衣试妆、云货架等新零售技术。

618前夕，马来西亚前妇女、家庭和社会发展部部长 TAN SRI DATO" SRI PROF DR. NG YEN YEN专程带马来西亚女性企业家代表团一行40余人，主动要求参观天猫国际首家跨境新零售线下店——杭州西湖银泰店。从进店到离店一直连呼“不可思议”，希望阿里巴巴能够将新零售方案早日引进马来西亚，服务本国中小企业和当地消费者。

此次马来西亚国家周，为了让中国消费者零距离体验马来产品和文化，马来西亚将一整条“街”搬到了杭州嘉里中心。而除了线下快闪体验店，天猫、飞猪、优酷等阿里平台也同步推出线上活动，在为期一周时间内集中展示马来西亚百大品牌和近千款商品。马云此前表示，这是践行eWTP理念，也是阿里巴巴对马来西亚中小企业及年轻创业者的承诺。