家长疯抢培训名额，就因“兴趣班 前百名能进兰生复旦”传言

复旦求是进修学院涉嫌超纲超常举办“小学兴趣班”杨浦区教育局对相关负责人做出严肃处理、违规行为纳入诚信体系

昨天，杨浦区教育局就复旦求是进修学院暑假兴趣班的超纲超常问题、安全等问题，依法依规做出查处，并拟定相关处理意见：

1.即刻停止复旦求是进修学院“小学兴趣班”今后批次的招生及教学行为。

2.责令学院董事会对学校校长予以停职处理，并对相关负责人做出严肃处理，其违规办学行为纳入社会诚信体系。

3.复旦求是进修学院根据（沪教委终〔2018〕7号）文件要求，对办学场所提交消防许可评估，在评估做出之前，不得将地下一楼的教室用于14周岁以下儿童教育教学场所；由区税务和区市场监管、物价部门分别对其进行相关项目检查，若有严重违规行为，责令其进行全额退费处理。

4.复旦求是进修学院公告承诺，依法依规办学，并且不再举办小学兴趣班。

晨报首席记者 张益维

晨报记者 朱晓芳

晨报讯 6月中旬至今，晨报接连接到多名家长反映，上海复旦求是进修学院打着“复旦求是暑期小学兴趣班”的招牌，涉嫌违规举办所谓的“兰生复旦小五班”。在前期宣传中，“兰生复旦每年都会从上海复旦求是进修学院举办的兴趣班中招收100多名学生”的传言，引发家长疯抢培训名额。今年暑假培训共招收了1685名学生，他们被安排在国达路58号集中培训，不仅存在安全隐患，而且涉嫌培训超纲超常超范围。

据悉，杨浦区教育局已于7月6日上午约谈学校法定代表人和校长，并向学院发出《行政告知书》，责令学校进行整改。同时，拟请区综合治理联席会议相关成员单位，特别是公安消防支队、民政局、信访办、税务局、市场监管局、街道联动做好依法整治督查，督促学校进一步整改，并强化其规范办学意识和行为。

此外，复旦求是进修学院与复旦大学没有任何关系。

要求校方提供全部讲义

“这个是卷子。你们老师的教案是什么？都拿出来。”教育部门工作组成员一边翻阅复旦求是进修学院刚刚拿过来的课堂试卷，一边对学校的员工说。

7月3日，上午11时许，在国达路58号的复旦求是进修学院一间办公室内，教育部门的工作人员与复旦求是进修学院的校长、员工面对面而坐。

“这个就是上课讲的内容。老师就是按照卷子上讲的。”复旦求是进修学院的老师说。

“你们下午还有课是吗？我们可以等到下午上课，去看课堂内容。”工作组成员说。

“我明白的。这个真的是上课的讲义，我们老师就讲这个。”复旦求是进修学院的老师有些紧张，又把话重复了一遍。

这是教育部门工作组针对复旦求是进修学院举办小学五年级兴趣班的现场检查。在检查现场，工作人员着重检查了复旦求是进修学院的教学环境、教学内容等内容。

针对家长反映的小学五年级兴趣班，上课内容存在超纲现象等问题，工作组成员要求复旦求是进修学院当场提交当日正在进行的小学五年级兴趣班的课堂讲义。同时要求校方提交该兴趣班过去8期的全部课堂讲义。

教育部门工作组人员询问、核查了复旦求是进修学院小学五年级兴趣班，与上海市民办兰生复旦中学、与复旦大学之间的关系，收集并核实了复旦求是进修学院的小学五年级兴趣班的招生资料、收据发票、学员名单等信息。

在检查现场，工作人员还着重查看了复旦求是进修学院的消防通道、消防设施，以及位于地下室的几间教室的环境。工作人员要求校方时刻注意保持消防通道的清洁通畅。

认定语数英三门试卷超纲

杨浦区教育局委托上海市教委教研室邀请小学语文、小学数学、小学英语三门学科的特级教师组成认定专家组，对复旦求是进修学院提供的2018年暑期小学兴趣班的讲义（共8套），进行审核认定。综合多项内容，专家组认定，该讲义内容未基于课程标准，存在超纲现象，强化应试教育，拔高了教学要求，增加了学习难度。

一、未基于课程标准组织教学，拔高教学要求。

讲义中有较多内容没有基于课程标准，超出年段要求，难度较高，拔高了教学要求，增加了教学难度。例如，语文试卷中的几篇现代文阅读选文篇幅长，含义深，对学生来讲较难理解，超出了学生的认知水平。再如，数学讲义中涉及到关于平方差的知识。而英语讲义中的词汇部分，很多不属于《上海市小学英语学科教学基本要求》中所规定的核心词汇，连非核心词汇都不属于其范畴。

二、机械考察静态知识掌握，存在强化应试教育倾向。

这些讲义内容存在“轻学生获得知识的过程，重学生技能反复训练”的倾向，机械考察静态知识掌握，强化应试教育。例如，语文相当一部分内容不是引导学生在具体的语言环境中，感受语言文字的魅力，提升运用语言文字的能力，而只是机械地考查静态知识的掌握。英语所有讲义中的题型较为单一，缺乏语言学习所倡导的语境带动及语用体验。更无法体现英语学科核心素养中所倡导的必备品格和关键能力，即语言能力，学习能力，思维品质及文化意识。在数学讲义中出现的整数四则运算较繁琐，且很多题的巧算都是有套路和口诀的，讲义中还出现了含有分数的巧算问题。

一位初中校长、数学老师点评说，暑假数学试卷主要考查了六年级的知识，部分内容甚至要初一，甚至更高年级才会学到。例如，分数的运算、数的整除，属于初中预备班的内容。“单就思维训练而言，不存在超纲的问题。而对比课本知识，试卷内容超过五年级的教材，属于超纲。”一位初中英语骨干老师点评了英语试卷，基本认为试卷适合初一初二左右的孩子。有的题目甚至是初二、初三教材的知识点。

兰生复旦称与他们无关

那么，上海民办兰生复旦中学真的会从复旦求是小学兴趣班中的学生招生吗？

对于这一传言，兰生复旦的周萍校长给予了干脆的否定回答：“我们没有办任何培训班，任何教培机构都跟我们没有关系。我们招生不需要‘小五班’。”

那么复旦求是为兰生复旦办“小五班”的传言究竟因何而起呢？近400名学生地下室的教室内培训，是否存在安全隐患呢？

针对上述问题，复旦求是进修学院没有予以任何回复。