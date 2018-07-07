揪心！翻船事故已确认16名中国游客遇难-■尚有12具遗体等待身份确认，另有21人失联 ■泰国副总理称，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海

晨报记者 李晓明

泰国当地时间5日下午5点45分左右，两艘载有127名中国游客的游船在返回普吉岛途中突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。据新华社报道，据中国驻泰国宋卡总领事馆6日通报，根据最新搜救进展情况，在泰国普吉岛遭遇翻船事故的127名中国游客中，已有78人获救，确认16人遇难。

据领馆介绍，“艾莎公主”号上的35名中国游客全部获救；“凤凰”号92名游客中有43人获救。已找到的遗体中，已确认16人身份，有12人身份正等待确认。另有21人失联。受伤游客已送当地医院治疗。

据泰国《民族报》等媒体报道，7月4日至6日泰国气象厅发布气象预警，禁止普吉海域船只出港。泰国副总理巴威6日下午表示，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海，船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。

船被5米巨浪击中倾覆

据泰媒报道，出事的两艘船一艘名为凤凰号，船型较大，载有105人，在普吉岛南部珊瑚岛附近倾覆； 另一艘船名为“Senali-ka”，载有41人，在更早时候于普吉岛南部Koh Maithon附近倾覆。两艘船上，大多是中国游客，共有127人。

发生倾覆主要是遭遇大风暴导致。据其中一艘倾覆船的船长说，这艘船是在下午4点左右从Koh Racha返回普吉岛，当时遭到了风暴袭击。据船长表示，该倾覆船被5米高的海浪击中，使船倾覆。在船开始沉没时，他警告乘客穿好救生衣，并准备充气救生筏。

而在事发后，普吉府府尹即赴现场指挥救援，设立24小时救援指挥中心，泰国海军、水警和旅游警察等派出数艘救援船以及直升机持续进行海上联合搜救，海事局、防灾减灾中心、游客协助中心及医院的工作人员前往码头参与后续救援工作。不过由于事故发生地风高浪急，搜救难度极大，在深夜的搜救行动一度暂停。

多名亲身经历的游客也表示，事发时天气突然大变，原本之前还是艳阳高照，但是转眼间就是黑云盖顶，狂风大作，暴雨如注，海面上掀起的巨浪有“几层楼房那么高”。不少船只都在暴风雨中紧急返航，游客经历数小时的颠簸煎熬才成功脱离险境。

使馆启动应急机制

事发后，中国驻泰国使领馆高度重视，第一时间启动应急机制。驻宋卡总领馆派工作组连夜赶赴现场，敦促泰有关部门全力搜救，慰问安抚受伤游客，组织志愿者教师和留学生赶赴医院为游客及家属提供协助。

使馆通报说，经协调，泰国海军、水警和旅游警察等相关部门紧急出动数艘救援船、直升机持续进行海上联合搜救，海事局、防灾减灾中心、游客协助中心及各大医院均参与救援工作。驻宋卡总领馆将做好后续处置工作，不放弃任何一丝搜救希望，全力以赴为中国游客及家属提供协助。

沉船游客主要是自由行

记者了解到，两艘出事船上的中国游客基本都是自由行客人，来自江苏、浙江、广东、河南等省份，大都通过飞猪、懒猫等在线旅游平台购买旅游产品，之后乘坐事发游船前往普吉当地旅游景区“皇帝岛”进行一日游出海项目。此次事发的游船分属两家不同的船务公司。

事发后，国内旅行社也紧急进行了排查，目前懒猫、飞猪、携程等在线平台均确认有客人在翻船事件中失踪。

飞猪旅游表示，经过跟平台商家联系排查后确认，截至发稿时，泰国普吉岛翻船事件涉及飞猪平台预订游客61人，其中26人尚处于失联状态，1人不幸遇难。飞猪已经连夜派出工作人员赶往普吉，协助商家和旅客应对当前的情况。同时，基于目前普吉岛海域的天气状况，平台已对预订了普吉岛旅游服务的游客进行各种渠道的提示，建议取消相关行程。

另外，此次事故中，还有37人来自浙江海宁海派家具有限公司。截至到昨日上午，这37人中已经有19人获救，18人失踪。

反映 泰国涉水项目存诸多隐患

多名上海游客讲述惊魂一幕

记者采访了解到，有不少游客都反映，在泰国玩涉水项目存在危险。

上海游客李先生讲述，他多次去普吉岛，一次带着一家三口在巴东海滩体验摩托艇，当时水域有很多船只。他们开着摩托艇在返航途中，为了躲避一条拖降落伞的快船，按了刹车停在海面上，结果摩托艇在停稳状态下翻了，当时离海岸还有1000多米。

“我老婆女儿掉进水里，我一手抓一个，虽然有救生衣，但是周围300米空无一物。”李先生讲，他们拼命大叫“help”，大概3分钟左右，附近一个骑摩托艇的中国人看到了才发现他们，又过了几分钟，泰国人才开着小船来救人，最终上了岸。结果一上岸，泰国人就拿着一个签了字的单子说，摩托艇发动机进水了要维修，要他赔偿60000泰铢，最后几经协商只好赔了2万泰铢了事。

另一名上海游客沈先生去年跟着几个朋友到普吉岛旅游，报名了出海浮潜项目。他们坐的是一艘快艇，上面有一名船长，一名翻译，再加一名浮潜教练，全船还有近30名游客，每人发了一件救生衣。快艇出海后，开到了一片海水干净的海域，告知他们可以下船浮潜了。沈先生不会游泳，穿着救生衣下海后，马上就控制不住方向，整个人被海水推着向外飘去。“我发现自己越飘越远，就马上大声呼救，但是根本没人听见，也没人来救我。”就这样，在其他游客浮潜的时间里，沈先生被海水推着飘向了远方。一直等到时间到了，船长让所有人上船准备返航，清点人数时才发现少了一人。于是众人经过一番寻找后，终于在距离游艇几百米的海面上看到一个渺小的身影。“如果没有及时发现的话，估计就不知飘到哪里去了。”回想起当时的情景，沈先生依然惊魂未定。

业内 海岛游涉水项目要谨慎

须关注出游当日天气和海况

眼下正是暑期旅游的高峰期，那么，对于海岛游安全需要注意什么？

对此，春秋旅游副总经理周卫红接受记者采访时表示，暑假海岛游自由行客人多。除了旅行社对安全的重视外，自由行的游客更应关注自身安全，在预订产品时必须谨慎，过于低廉的半日、一日游产品，尤其和安全有关的要更加谨慎。对于涉水的项目，不是适合所有人的，自己的健康、年龄都可能有安全隐患； 另外就是海岛游的产品和天气关联很大，所以即便已经购买，自己身体状况适合，但必须要关注出游当日天气预报和海况。