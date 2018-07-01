习近平谈坚决维护党中央权威和集中统一领导：确保党中央政令畅通

习近平总书记关于坚决维护党中央权威和集中统一领导重要论述摘录

（2015年1月—2018年6月）

维护党中央权威和集中统一领导，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在

党的历史、新中国发展的历史都告诉我们：要治理好我们这个大党、治理好我们这个大国，保证党的团结和集中统一至关重要，维护党中央权威至关重要。

——摘自习近平总书记主持召开中央政治局民主生活会并发表重要讲话新闻稿（2016年12月26日至27日）

坚决维护党中央权威、保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。坚持党的领导，首先是坚持党中央的集中统一领导。

——摘自习近平总书记在中央党校省部级主要领导干部专题研讨班开班式上发表重要讲话新闻稿（2017年2月13日）

坚持和加强党的全面领导，首先要维护党中央权威和集中统一领导。保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。中央政治局的同志对此必须保持十分清醒的认识。

——摘自习近平总书记主持召开中央政治局民主生活会并发表重要讲话新闻稿（2017年12月25日至26日）

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的根本保证。事在四方，要在中央。坚持党的领导首先是坚持党中央集中统一领导。全党要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩来执行。

——摘自习近平总书记主持召开中央政治局常委会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告，发表重要讲话新闻稿（2018年1月15日）

全党必须增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持党中央权威和集中统一领导

全党必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。每一个党的组织、每一名党员干部，无论处在哪个领域、哪个层级、哪个部门和单位，都要服从党中央集中统一领导，确保党中央令行禁止。

——摘自习近平总书记在中央党校省部级主要领导干部专题研讨班开班式上发表重要讲话新闻稿（2017年2月13日）

全党必须增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持党中央权威和集中统一领导，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

——摘自习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会闭幕会上发表重要讲话新闻稿（2017年10月24日）

党的十九大把党的政治建设摆在突出位置，强调党的政治建设是党的根本性建设，这是有深远考虑的，也是有充分理论和实践依据的。要坚持党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。

——摘自习近平总书记春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众时重要讲话新闻稿（2018年2月13日）

要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保令行禁止、步调统一。

——摘自习近平总书记在中央外事工作会议上发表重要讲话新闻稿（2018年6月22日至23日）

广大党员、干部要坚定维护党中央权威和集中统一领导，在讲政治、顾大局、守规矩上做好表率

心中有党，是具体的而不是抽象的。作为党的干部，不论在什么地方、在哪个岗位上工作，都要增强党性立场和政治意识，经得起风浪考验，不能在政治方向上走岔了、走偏了。要严守政治纪律，在政治方向、政治立场、政治言论、政治行为方面守好规矩，自觉坚持党的领导，自觉同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝，决不允许上有政策、下有对策，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许在贯彻执行中央决策部署上打折扣。

——《在中央党校县委书记研修班学员座谈会上的讲话》（2015年1月12日）

各级党组织和全体党员、各级领导干部必须坚决维护党中央权威，坚决服从党中央集中统一领导，把“四个意识”落实在岗位上、落实在行动上，不折不扣执行党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

——摘自习近平总书记在参加党的十九大贵州省代表团讨论时重要讲话新闻稿（2017年10月19日）

看一名党员干部特别是高级干部的素质和能力，首先看政治上是否站得稳、靠得住。站得稳、靠得住，最重要的就是要牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在各项工作中毫不动摇、百折不挠贯彻落实党中央决策部署，不打任何折扣，不耍任何小聪明，不搞任何小动作。

——《在党的十九届一中全会上的讲话》（2017年10月25日）

广大党员、干部要坚定维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，自觉站在党和国家大局上想问题、办事情，在践行“四个意识”和“四个自信”上勇当先锋，在讲政治、顾大局、守规矩上做好表率。

——《在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话》（2018年4月13日）

加强对维护党章、执行党的路线方针政策和决议情况的监督检查，确保党中央的集中统一领导，确保党中央政令畅通

各级党委和纪委要首先加强对维护党章、执行党的路线方针政策和决议情况的监督检查，重点检查落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神的情况，贯彻落实党中央重大决策部署的情况，确保党的集中统一，保证党中央政令畅通。

——《在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话》（2016年1月12日）

要紧紧围绕贯彻党的路线方针政策、协调推进“四个全面”战略布局强化问责，倒逼责任落实，确保党中央的集中统一领导，确保党中央政令畅通，确保党的团结统一。

——摘自习近平总书记主持召开中央政治局会议审议通过《中国共产党问责条例》新闻稿（2016年6月28日）

各级纪委是党内监督专责机关，履行监督执纪问责职责。要把维护政治纪律和政治规矩放在首位，加强对所辖范围内遵守党章党规党纪情况的监督，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

——《在党的十八届六中全会第二次全体会议上的讲话》（2016年10月27日）

要严明政治纪律和政治规矩，聚焦“七个有之”，严肃查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面人”和违背党的政治路线、破坏党内政治生态问题，确保党中央政令畅通。

——摘自习近平总书记主持召开中央政治局会议决定召开十九届二中全会、研究部署党风廉政建设和反腐败工作新闻稿（2017年12月27日）

（中国纪检监察杂志提供）

来源：“中国共产党新闻网·学习微平台（cpcnews）”