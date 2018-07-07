习近平给出党的政治建设应紧扣的主题

“天下何以治？得民心而已！天下何以乱？失民心而已。”从建党之日起，中国共产党就把民心作为最大的政治，把人民对美好生活的向往作为自己的奋斗目标。6月29日，习近平在中央政治局第六次集体学习时强调：“加强党的政治建设，要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇聚民智民力作为重要着力点。要站稳人民立场，贯彻党的群众路线，同人民想在一起、干在一起，坚决反对‘四风’特别是形式主义、官僚主义，始终保持党同人民群众的血肉联系。”请随“学习中国”小编一起学习。
2018年6月29日下午，中共中央政治局就加强党的政治建设举行第六次集体学习。中共中央总书记习近平主持学习。
贯彻党的群众路线，同人民想在一起、干在一起。群众路线是党的生命线和根本工作路线。我们党成立以来97年的历史，就是同人民群众生死与共、同甘共苦一起奋斗的历史，是我们党密切联系群众的历史，是形成和发展、贯彻和落实党的群众路线的历史。我们党的历史反复证明，什么时候党的群众路线执行得好，党群关系密切，我们的事业就顺利发展；什么时候党的群众路线执行得不好，党群关系受到损害，我们的事业就遭受挫折。习近平总书记提出要“同人民想在一起，干在一起”，就是指心里要装着群众，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所难。“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。群众身处经济社会生活的最底层，党员干部只有走下去、钻进去、沉到底，把田间地头、楼道车间当作工作的主阵地，才能真正了解群众的心声，以群众期盼为工作目标，以群众智慧为工作思路，以群众力量为工作动力。要始终坚持把“问政于民、问计于民、问需于民”作为基本方法，不管通信手段多么发达，了解情况的渠道有多少，都不能代替深入实际、深入基层、深入群众中去调查研究。只有与群众“零距离”接触、面对面交流，才能摸到群众的脉搏，贴近群众的心窝。
加强作风建设，保持党同人民群众的血肉联系。党的作风关系党的生死存亡。作风建设的核心是保持党同人民群众的血肉联系，是以人民为中心价值取向对党自身提出的道德要求。人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和纠正什么。一个时期以来，脱离群众表现最突出的就是形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。华而不实的政绩工程、富丽堂皇的办公大楼、文山会海、豪华宴请、天价月饼等等，极大地损害党在人民群众中的威望，割裂了党与人民群众的血肉联系，不改变这种局面，就会削弱党的执政能力，动摇党的执政基础。习近平指出：“如果不坚决纠正不良风气，任其发展下去，就会像一座无形的墙把我们党和人民群众隔开，我们党就会失去根基、失去血脉、失去力量。”党的十九大报告强调：“加强作风建设，必须紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，不断厚植党执政的群众基础。凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。”
民族复兴的伟大事业需要强大的党带领伟大的人民来实现，民心是党强起来的力量之源。党的政治建设只有紧扣民心这个主题，才能确保党始终同人民想在一起、干在一起，才能把党真正建设好，建设强！
（本文来源：学习中国）