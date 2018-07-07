习近平给出党的政治建设应紧扣的主题

站稳人民立场，一切为了人民。所谓人民立场，就是人民大众的立场，人民利益的立场。习近平指出：“人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。党与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。”尊重人民的主体地位就是要把人民放在心中最高位置，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，使我们党始终拥有不竭的力量源泉。带领人民创造幸福生活，是我们党始终不渝的奋斗目标。今天，党坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，着力解决人民最关心最直接最现实的利益问题。加强党的政治建设，作为党的各级领导干部，要时刻牢记党的根本宗旨，时刻把人民群众放在心中最高位置，想问题、作决策、抓工作都要把群众利益放在第一位，真心实意为民办事、为民谋利，扎扎实实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使改革发展成果更多地惠及群众，让群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，有更多的获得感。习近平指出：“一切国家机关工作人员，无论身居多高的职位，都必须牢记我们的共和国是中华人民共和国，始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。” 所谓人民立场，就是人民大众的立场，人民利益的立场。习近平指出：“人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。党与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。”尊重人民的主体地位就是要把人民放在心中最高位置，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，使我们党始终拥有不竭的力量源泉。带领人民创造幸福生活，是我们党始终不渝的奋斗目标。今天，党坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，着力解决人民最关心最直接最现实的利益问题。加强党的政治建设，作为党的各级领导干部，要时刻牢记党的根本宗旨，时刻把人民群众放在心中最高位置，想问题、作决策、抓工作都要把群众利益放在第一位，真心实意为民办事、为民谋利，扎扎实实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使改革发展成果更多地惠及群众，让群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，有更多的获得感。习近平指出：“一切国家机关工作人员，无论身居多高的职位，都必须牢记我们的共和国是中华人民共和国，始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。” 贯彻党的群众路线，同人民想在一起、干在一起。群众路线是党的生命线和根本工作路线。我们党成立以来97年的历史，就是同人民群众生死与共、同甘共苦一起奋斗的历史，是我们党密切联系群众的历史，是形成和发展、贯彻和落实党的群众路线的历史。我们党的历史反复证明，什么时候党的群众路线执行得好，党群关系密切，我们的事业就顺利发展；什么时候党的群众路线执行得不好，党群关系受到损害，我们的事业就遭受挫折。习近平总书记提出要“同人民想在一起，干在一起”，就是指心里要装着群众，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所难。“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。群众身处经济社会生活的最底层，党员干部只有走下去、钻进去、沉到底，把田间地头、楼道车间当作工作的主阵地，才能真正了解群众的心声，以群众期盼为工作目标，以群众智慧为工作思路，以群众力量为工作动力。要始终坚持把“问政于民、问计于民、问需于民”作为基本方法，不管通信手段多么发达，了解情况的渠道有多少，都不能代替深入实际、深入基层、深入群众中去调查研究。只有与群众“零距离”接触、面对面交流，才能摸到群众的脉搏，贴近群众的心窝。

加强作风建设，保持党同人民群众的血肉联系。党的作风关系党的生死存亡。作风建设的核心是保持党同人民群众的血肉联系，是以人民为中心价值取向对党自身提出的道德要求。人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和纠正什么。一个时期以来，脱离群众表现最突出的就是形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。华而不实的政绩工程、富丽堂皇的办公大楼、文山会海、豪华宴请、天价月饼等等，极大地损害党在人民群众中的威望，割裂了党与人民群众的血肉联系，不改变这种局面，就会削弱党的执政能力，动摇党的执政基础。习近平指出：“如果不坚决纠正不良风气，任其发展下去，就会像一座无形的墙把我们党和人民群众隔开，我们党就会失去根基、失去血脉、失去力量。”党的十九大报告强调：“加强作风建设，必须紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，不断厚植党执政的群众基础。凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。”