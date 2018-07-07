"七七事变”爆发81周年 无法忘却的那一天

央视网消息：今年是七七事变爆发81周年。1937年7月7日，七七事变爆发，拉开了中华民族全面抗战的序幕。

让我们再次回到1937年的7月7日，回首这段沉重的历史。

侵华借口：一名士兵的失踪

1937年，日本大举增兵中国，年仅20岁的志村菊次郎应征入伍，他本应该在日本接受三个月新兵训练，却被突然调往中国，他所在部队就驻扎在离北平只有十余公里的卢沟桥畔。他曾在日记本上写到“我的肠胃一定要争气，不能犯贪吃拉肚子的臭毛病”。可他没有想到，正是他所谓的“毛病”，竟然成为引爆日本增兵中国背后巨大阴谋的一条导火索。7月7日晚上，在参加卢沟桥附近军事演习时，志村菊次郎不争气的肚子又折腾了，在返回的时候，因为天黑他迷了路。“一名士兵失踪！”日军终于找到搜查宛平城的借口。宛平城是北平南面大门的锁，当时驻守宛平的第29军，拒绝了日军的无理要求，日军恼羞成怒，连开数枪示威。此时，迷路的志村菊次郎已经归队，日军仍然集结大量的兵力，并在7月8日凌晨5时，悍然向国民政府第29军开枪射击，宛平守军奋起抗击，拉开了中国全面抗战的序幕。

血肉长城：国共再度合作

7月8日当天，中国共产党第一时间通电全国，呼吁：“同胞们，平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！”

1937年8月中旬陕北的中央红军摘下带有五角星的八角帽，换上了有着青天白日帽徽的帽子，改编为“八路军”。两个月后，南方八省的红军游击队改为“新四军”。蒋介石发表谈话承认了共产党的合法地位。至此抗日民族统一战线正式形成，第二次国共合作开始。

经过8年的浴血奋战，1945年9月2日，日本签署了无条件投降书。至此，中国抗日战争取得最后的胜利，这是中国人民一百多年来第一次取得反抗外来侵略斗争的完全胜利。