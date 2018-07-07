【新时代 新作为 新篇章】抓重点 补短板 推动乡村全面振兴

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记近日对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，要把实施乡村振兴战略摆在优先位置，坚持五级书记抓乡村振兴，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。眼下，各地以实干促振兴，遵循乡村发展规律，规划先行，扎实苦干，推动乡村振兴不断取得新成效。

内蒙古兴安盟属于大兴安岭集中连片特困地区，不少村子老人占比大，劳动力缺乏，加上养老等问题，一直牵绊着这些地方的脱贫脚步，是乡村振兴的短板和弱项。用什么办法改变现状？乡村振兴哪里是突破口？

义勒力特嘎查过去主要依靠水稻田解决温饱，可当地发现那里的森林覆盖率达到46%，是乌兰浩特市绿化面积比例最大的嘎查。根据这一特色，当地制定了发展特色乡村旅游规划，投入170多万元发展设施农业、特色养殖和农家乐等9个旅游产业项目。

今年，全镇将有17000多人在乡村旅游产业中增加收入。

在河南信阳，几位90后大学生搞起了中药材息半夏种植，每亩地的纯收益达3000元以上，成为带动农民增收的新产业。

没有任何产业的乡村，如何振兴乡村、产业兴旺、让农民富起来？各地瞄准新的发展目标，着力抓重点、补短板、强弱项，规划先行，分类推进。

在山东菏泽，有大片盐碱地的曹县，种粮食产量低，种果树挂果少。当地请来专家，利用国家项目，一边改良土壤品质，一边养殖进口肉牛。这一养，就“养”出了意外收获。

生产乳制品的同时，牧场的畜禽粪便加工成有机肥，用来改良和培育盐碱地；土地上种植的耐盐碱农作物，又反过来供给牧场。无心插柳柳成荫，一条“从土地到餐桌全程有机循环的产业链”形成了。目前，村里已拥有奶牛两万多头，培育改良周边土地10万多亩，1000多人在家门口就业。

在湖南衡阳，“订单”农业倒逼农户抓优质稻品质，“企业连基地，基地带农户”的订单化生产路子，让大批传统农民转型成为新型职业农民。通过协会引领带动，全县30亩以上的种粮大户达到9072户。

按照习近平总书记“要尊重广大农民意愿，激发广大农民积极性、主动性、创造性，激活乡村振兴内生动力”的指示，有了规划、有了项目，还需要解决“谁来振兴”的问题。云南云县在发动群众、激活乡村振兴内生动力上破题。

云县梳理出126项乡村振兴重点问题，其中属于自己主动作为的37项，有一半已经完成。属于争取上级部门帮扶的89项正在对接。

来源：央视网