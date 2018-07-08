世界杯大玩心理战，舆论压力也是一种战术-内马尔很受伤 英格兰偷着乐

晨报特派记者 俞 炯（莫斯科7月7日电）

随着巴西队被比利时队挡在了四强门外，一切似乎终于变得清净了。被众人唾弃的“翻滚少年”、巴西队的当家球星内马尔的提前回家让很多人心满意足。千万不要小看内马尔的“被妖魔化”，因为这正是这样巨大的舆论压力，让这场比赛的主裁判塞尔维亚人马日奇十分谨慎地对待内马尔和他的队友在比利时队禁区内遭遇到的各种防守动作，应该说最后晋级的比利时人本场比赛中在裁判的判罚上有着“先天”的优势。

这就是心理战的作用。放大所有关于内马尔被侵犯后的动作，形成巨大的舆论攻势，给比赛双方的所有人都施加足够的“心理干预”。其实从电视慢镜头的回放来看，内马尔的一次禁区内突破，比利时队的防守球员的确有犯规嫌疑，但可能是有了先入为主的主观判断，主裁判马日奇甚至都没有选择VAR 视频裁判系统的介入。而热苏斯在禁区内被铲倒的一下，虽然VAR 视频裁判组给出了一定的意见，但作为有最后决定权的马日奇还是没有去场边观看回放。

锋线靠技术型球员的巴西队，尤其是内马尔和热苏斯这两位身材瘦小型前锋，遇上身材优势明显的比利时队后防线，裁判方面如果对于一些小动作或者是并不明显的犯规不太在意的话，等于就是直接削弱了他们的进攻威胁。虽然关于内马尔的这些舆论压力未必是比利时人制造的，但可以说赛前巴西球星被侵犯后就地翻滚被大做文章，是巴西队最终没有成功杀入本届世界杯四强的一个因素之一。像世界杯这样的大赛，尤其是最后的淘汰赛阶段，原本两队实力相差就不大，往往靠的就是一些场外因素或者细节来决定最后的胜利者。

这样的情况也发生在英格兰队身上，当然他们是受益者。小组赛第一轮，英格兰队在和突尼斯队的比赛中，凯恩两次在禁区内被对手抱摔倒地的情况，主裁判没有任何表示。小组赛第二场开始，英格兰队的待遇就完全不同了，他们因为对手两次禁区内搂抱犯规，获得了两个点球，并最终6：1大胜巴拿马队。八分之一决赛，面对哥伦比亚队严密的防守，英格兰队一筹莫展，但对手对于凯恩的搂抱又再一次帮助到了三狮军团，美国主裁判同样判给了英格兰队一个点球。裁判的判罚为什么会有如此大的转变，因为小组赛首轮过后，不但是英国媒体大肆批判裁判这样的判罚，甚至连英足总都向国际足联投诉。显然这样的舆论造势和英足总官方的主动施压收到了“积极”的效果。要知道本届世界杯上有很多这样的禁区内抱摔进攻球员动作，但是大多数情况下裁判都不予理会。

英格兰队不但在如此的呵护下一路前进，而且连球队的点球手凯恩都大大收益，罚进三个点球的他当然能够在争夺世界杯金靴的道路上遥遥领先。