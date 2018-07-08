“英超全明星”队 能走多远

金 昊

巴西比利时的赛前，我来到宾馆楼下的酒吧里。这是世界杯的另一个“缩影”，每个国家的球迷和毫不相干的凑热闹的人一起，组成了12座球场外的另一个竞技场。于是，每天睡前，我都能听到这里传出各国球迷的欢呼声，这也引起了我的好奇：跟他们一起看一场会怎么样？

比赛是晚上九点开始，我八点下楼，酒吧里已经几乎没有空位了。一个人倒也自在，我径直走向吧台点了一杯啤酒坐在那里等待比赛的开始。期间有几位到吧台来拿啤酒的哥们拿着酒杯就跟我干，一边干一边问我是不是中国来的。

你要知道，在这个日常生活里很难用英语来沟通的国家，有人用英语找你聊天，这太解渴了。回答了“是”之后，我也反问了一句：“今晚的比赛怎么看？”出人意料的是，大家都说出了相同的答案：“希望巴西能赢，比利时这支队，不知道怎么说，就是感觉不行。”还有两位更直接：“巴西踢得才是足球，比利时不是。”更有一对穿着巴西队服的情侣一直在对着播放比利时比赛集锦的电视屏幕疯狂表达着鄙视（具体动作可自行脑补）。

这就是比利时，或者说是很多人印象中的比利时。强大的阵容，超强的实力，以及，永远触碰不到的冠军。无论是四年前的巴西世界杯还是两年前的法国欧锦赛，他们都倒在了八进四的道路上。这支云集了大批英超一流甚至顶尖球星的球队似乎永远也摆脱不了“瓦隆人和弗莱芒人之间的矛盾”。比利时足协似乎也看明白了问题所在：连威尔莫茨都无法协调这样的问题，那么干脆就请外教，于是，在俱乐部层面“屡战屡败”的马丁内斯来了。

现在来看，这可能是比利时足协在过去两年里做出的最正确的决定。在俱乐部层面屡战屡败的马丁内斯是一个极度渴望证明自己的人，他有着成为名帅的一切特质，唯独缺一个在强队指教的机会。既然俱乐部层面实现不了，国家队就成了“曲线救国”的最好办法。

马丁内斯也的确将这支球队调教得很好，技战术层面，除了在俱乐部大放异彩的纳因戈兰被弃用，剩下的大牌球员都踢出了比以往在国家队时更好的表现，比利时队的比赛风格相比以往也更加稳重。而随着越来越多的比利时球员前往英超效力，“英超全明星”的叫法也开始逐渐为世人所熟知。本届世界杯比利时的23人大名单当中，有多达12人在英超联赛效力，12人中的绝大多数还都是比利时的绝对首发，用“英超全明星”来形容，并不过分。

前面五场比赛，比利时人展示了他们在攻防两端强大的实力和应对各种情况的能力。迈过了巴西这道坎，他们已经创造历史了。冠军？似乎也没什么不可以。