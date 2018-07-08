近期观察-（7月2日-7月6日）

新河镇丨居民深夜也可坐定制客运车出岛

“现在好了，正规客运企业的定制线路开到小区门口了，以后每天上下班安全问题不用犯愁了！”近日，家住泯东大队的出租车司机老丁乐呵呵地坐上了第一辆从崇明南门开往宝山顾村的定制客运线路。

此次开通的崇明南门至宝山顾村大家园的定制线路，每日崇明至宝山发一班，发车时间为凌晨3点30分，乘客可通过手机APP购票、现场扫码的方式乘车，票价暂定优惠价20元，线路全程约120分钟。

（新河乐章）泗泾镇丨松江区首家2.0版示范性菜场开业

历时4个多月，赵非泾农贸市场顺利完成提升改造工程。赵非泾农贸市场位于泗泾镇鼓浪路340号，作为一家逾十年历史的传统型菜市场，硬件设施陈旧、服务功能不全、购物环境差、管理落后，近年来饱受诟病。对此，泗泾镇引入专业力量参与农贸市场经营管理，破解传统农贸市场自我管理能力较低的问题，实现“颜值”提升、功能提档。

改造后的菜市场安装闭路电视安全监控系统，能够全方位实施24小时市场内外监控，覆盖率达到100%，建立信息保存15天以上的监控系统。

（古镇新城泗泾）大团镇丨一样的桃子卖不出一样的价钱？大调研来解难题

大团蜜露桃，是大团镇果园村经专家和技术人员通过20多年精心培育的优质水蜜桃，有“半斤桃”之称。在大团果园村2200多亩桃园，99％的农户都在种桃子，虽然都种桃，但收入却有着很大差别。于是，为了一只桃子，大团镇上下展开了一场大调研。

为了帮助桃农销售，大团镇大胆创新，探索线上线下销售新模式，联系南汇供销合作总社积极寻求合作，并选择在果园村先行试点，由村合作社集中收购农户的桃子，然后和电商平台合作。

除了缓解销售难，大团镇和南汇供销合作总社的这次联手还将实施——推进农业生产标准化建设。建立健全的涵盖桃产前、产中、产后全过程的标准，打造大团蜜露桃标准化生产示范基地，确保生产出“优质、安全、高效”的产品。

（浦东大团）

本期整理：丁夏