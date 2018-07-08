自治 静安·天目西-年轻妈妈竟然“爱上”社区琐事-“妈妈议事会”自治团队帮助居委会化解烦恼

社区晨报记者 张婉怡

静安区天目西路街道各条线每年都会有配送活动进居民区。但每到这时候，各个居委会总是很烦恼，到底要选哪些活动？居民都喜欢什么活动呢？活动配送的选择倒成了“甜蜜的烦恼”。今年，卓悦居居委会倒显得很轻松。

原来，小区里有个“妈妈议事会”自治团队出谋划策，分析居民需求，为居委会活动选择提供了不少“接地气的意见”。

品牌活动涌现自治骨干

卓悦居居民区是一个新建高档商品房小区，居民来自五湖四海，世界各地。小区里有着“不相往来”的单元居住形态，居民之间关系比较疏远。为了让居民们融入社区，居委会想了不少办法。其中就有“卓悦居亲子营”特色品牌项目。在“亲子营”的活动中，不少年轻妈妈涌现出来，她们在积极参与各类活动之余，还会与居委会探讨如何将活动办得更有声有色。随着这支队伍的不断壮大，2017年初，居委会适时地从中挑选出12名骨干成员成立了“妈妈议事会”。同时，居委会加强对妈妈议事会骨干成员的培训，建立社区青年志愿者骨干队伍，提升居民的自治能力。

在社区生活垃圾分类工作中，妈妈议事会成员群策群力，把垃圾分类的宣传穿插在亲子营的各种活动中，并且号召妈妈们带着孩子一起在社区分发宣传品，推动这项工作顺利实施。

发挥特长巧解“狗咬狗”

在居委会的指导下，“妈妈议事会”不仅成为各类活动的骨干力量，在成员“彭妈妈”彭芸的指导下，还参加小区居民矛盾的调解工作。

据了解，家住静安区卓悦居西区5座的居民乔女士在小区遛狗时，曾不幸遭遇过两条狗的袭击。狗的主人是同住5座的一位外籍男士，据居民反映，他经常在不系狗绳的情况下任由其饲养的两条狗在小区游窜，已多次发生狗扑人的事件。居委会调取当晚的监控视频，清晰地看到，该外籍男士仍然未对狗采取足够的保护性约束措施，导致狗失控冲向乔女士，结果乔女士受到严重惊吓，她的狗也被严重咬伤。而该外籍男士在事故发生后，毫无歉意，并以语言不通为由随即离开事故现场，双方协商不畅。

“妈妈议事会”的成员在知道这件事之后，立即开会并商量解决的方案。两位精通英语的妈妈和居委会成员及社区民警一起上门，与涉事的外籍人士和他的妻子进行了有效的沟通，不仅让他承认了对狗缺乏约束导致伤人伤狗的事实，并且还赔偿了受害人医疗费和营养费。年轻的妈妈们用她们的专业能力轻松化解了一场看似很棘手的邻里纠纷。

卓悦居居民区党总支书记李翠萍表示，居委会未来会进一步发掘“妈妈议事会”的能量，让她们参与到业委会、物业的管理工作中，在社区中发挥更大作用。