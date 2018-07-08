中国航海博物馆 下周三免费开放-“航海生活节”让观众边玩边　感受航海乐趣

晨报记者钟晖报道 为纪念中国航海博物馆开馆八周年，同时也是即将到来的中国航海日的重要活动，中国航海博物馆2018“航海生活节”日前开幕。下周三“中国航海日”当天，中国航海博物馆将向社会公众免费开放。

昨天是周六，“航海生活节”吸引了不少家长与学生，他们通过展览、讲座、互动体验活动等形式，多维度、多视角地了解中国航运和航运文化。航海科技主题展、航海名人讲坛、航海知识课堂以及水下智能机器人大赛等内容，让观众感受到航海与生活的密不可分，体验航海独有的魅力与乐趣。

在航海科技展区，观赏者真切感受到航海事业的发展速度之快：成功下潜至海底10890米的“彩虹鱼”着陆器；上海交通大学智能探测无人艇，实现了人类不可能完成的任务； 中国海警5000吨级公务执法船、国家海洋局3000吨级浮标作业船、“远望7”号航天测量船、“和平方舟”号医院船……为观众大饱眼福的同时，也得到了满满的自豪感，他们真切感受到运输航海、科学考察航海、军事航海等各方面取得的振奋人心的成就。

在现场，观众可通过VR虚拟现实技术，体验到深潜及海底景象，并通过地面互动投影系统同海底鱼类亲密互动，还可借助3D打印技术，现场打印小海龟，将海洋生物带回家；同时，深受观众喜爱的OP帆船体验、酷炫科学秀表演，环保袋DIY、海洋环保主题木偶剧演出、战斗直升机和天文望远镜手工制作活动也轮番上阵，观众可以根据活动菜单自由选择。

航海生活节期间，博物馆邀请多位航海名人，为观众呈现精彩讲座：彩虹鱼挑战深渊极限项目负责人崔维成教授，将带来彩虹鱼项目的理念策略与最新进展，观众仿佛走进深海研究的科学航程； 交通运输部东海第一救助飞行队搜救机长、中国第一代女搜救直升机长万秋雯将讲述海上救助飞行行业基本情况，传递救人危难、积德行善的正能量；中远海运张枝华船长，为观众描绘航海的过去和未来。