本地水果将大量上市-逐步打造知名品牌，发展多元采摘休闲文化游

晨报记者 郁文艳

马陆葡萄、南汇水蜜桃、仓桥水晶梨……一大波本地水果即将大量上市。然而，市绿化市容局在大调研中发现，部分农民的水果还存在销售难、价格偏低等情况，部分果园想发展旅游产业，但产品相对单一，还是初级的参观旅游、采摘体验。

本地水果新鲜度有保证

新西兰猕猴桃、智利车厘子……除了价格偏贵的进口水果，进入夏季，其实本地就有很多水果，且新鲜度有保证。市林业总站介绍，本地水果有葡萄、水蜜桃、蟠桃、黄桃、水晶梨、翠冠梨、蓝莓，近年来还引种了火龙果、猕猴桃等水果。其中，“马陆”葡萄、“传伦”葡萄、“皇姆”蟠桃、“南汇水蜜桃”、“仓桥”水晶梨和“前卫”柑橘等约100-150个优质果品已经形成了一定品牌知名度，拥有注册商标，9个成为上海名牌，一大批果园通过了无公害、绿色产品和有机食品认证。

尽管本地有许多水果，然而，市绿化市容局在近期的大调研中发现，同样大小、同样品质的桃子，价格却可能相差4倍之多。大团蜜露桃是浦东新区大团镇果园村经专家和技术人员通过20多年精心培育的优质水蜜桃，有“半斤桃”之称。桃子不受农药等污染，是无公害绿色食品。果园村党总支书记邵华介绍，有销售渠道的桃园每亩桃子销售收入在3万多一亩，但有大概70％、70岁以上的老农，劳动不便、力气小，他们卖桃就卖得少了，部分贩子还故意压低收购价格，使这些老农每亩土地桃子的销售收入平均不到7000元。

马陆葡萄在发展中也存在不足。比如，旅游产品较单一，目前的旅游产品较为初级，多是基于传统葡萄产业资源的参观游览、体验采摘等，而农家乐旅游也仅限于采摘葡萄一日游，缺少文化休闲等配套。此外，基础设施建设、住宿条件、停车场设置、接待服务等方面配套服务不够精细等。

农民和电商平台“牵手”

一边是老农户的桃子卖不出好价钱，另一边是消费市场上正宗水蜜桃的价格并不便宜。怎么办呢？

大团镇探索线上线下销售新模式，与南汇供销合作总社寻求合作，并选择在果园村先行试点，由村合作社集中收购农户的桃子，然后和电商平台合作。

目前，果园村70岁以上的农户全部加入到了这次与电商平台的合作中，村里为此设立了19个桃子收购点，由各村民小组长负责，统一包装、统一收购。初步估算，原本一亩只能卖到7000元的老农户，未来的收益起码能够翻番。

马陆葡萄则改良传统葡萄品种，并培育新品种，今年将先后推出20多个新品种。此外，围绕“食住行游购娱”的旅游全要素进行产品创新，如挖掘葡萄酒饮食文化，开发特色“葡萄宴”、建设葡萄园野营基地等。以马陆葡萄主题公园、嘉源海艺术中心、宏泰园和农家苑为重点，挖掘沿线文化资源，打造马陆葡萄休闲游线路，为市民提供一个盛夏休闲的好去处。

同时，大力推广葡萄园连片种植，并将水泥路铺到葡萄园前，不仅方便劳作、游客采摘，而且把葡萄园独具的田园风光展现得淋漓尽致。