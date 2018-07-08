让都市夜归人搭乘公交换地铁有“方向”市民可通过邮件提意见和建议-好消息！上海拟新辟调整4条夜宵线

晨报记者 钟 晖

夜阑更深，一部分出行者时常感到乘坐公交的不便，不是缺少线路而无法换乘地铁线，就是既有线路距离自己所在的小区较远。为此，运营方已将公交夜宵线如何满足晚归市民提上议事日程。好消息终于来了，交管部门近日公布拟新辟、调整4条公交夜宵线的具体计划，并向市民征求意见和建议，征求截止日为本月14日，市民可将意愿通过邮件发送至shbus@shygc.net。

此次拟新辟的夜宵线为343路、345路，拟调整的夜宵线是338路、326路。负责这四条线路的运营方表示，这次的安排都是根据市民的要求且经过了调研后作出的，对提高相关区域的出行服务水平应具有针对性。

拟新辟两条夜宵线

其中有一条拟新辟的夜宵线345路，由巴士五公司负责运营。昨天，该公司业务部崔经理告诉记者，不断有居住在顾村地区、电台路附近的市民反映，他们夜晚乘坐3号线到水产路站下车后，想去往顾村地区及电台路区域却没有公交线，往往靠“打的”，甚至无奈依赖“黑车”，出行成本上升了。“市中心有夜宵线，为何我们居住的市区边远地区没有夜宵线？”居民如是说。

“根据市民呼声，经过踏勘研究后此次特意增设345路夜宵线，我们准备本月底就要开出来。终点站设在水产路同济路，与3号线水产路站衔接，方便下车乘客换乘。线路向西行驶7.3公里，一共30座车站，单程55分钟，普通票价2元。夜里23点半，345路从水产路同济路发出头一班车，这个发车时间点可以和3号线水产路站夜里最后一班23点17分到达的车辆衔接上。”崔经理告诉记者。

据介绍，新辟345路的起讫站为水产路同济路—宝菊路菊太路，市民如有意见建议可以拨打服务热线：36303630。此外，为方便航头基地居民出行，浦东还拟新辟夜宵线343路，起讫站周东南路停车场—莲溪公交枢纽。

调整338路、326路走向

已经公示的准备调整运营的夜宵线338路和326路，分别位于浦东和浦西。

准备调整的326路夜宵线，并不是为了填补运营空白，而是出于线网优化的考虑。“我们线路原来的走向是要弯到肇嘉浜路，而这一路段几乎是没有乘客的，为此我们准备撤销相关车站。为了向管理部门说明这一现象，我们还提供了监控录像进行证实。此外，原来的行驶路线有较多曲线行驶，也是此次调整线路走向的原因之一。”昨天，巴士二公司相关负责人表示。

针对夜宵线的运营现状，沪上交通管理部门已经有计划设想，力争今年内将本市公交夜宵线路逐步优化调整到位。首先是重点照顾到一些重点区域，夜宵线将以覆盖市区主要客流通道为主，兼顾中心城边缘地区客流需求，重点保障大型客运枢纽客流集散地和重要商业区、公共活动区与住宅区域间的连接。同时，加强大型枢纽、繁华商业中心区和医院的线路覆盖，加强外环附近大型居住社区等存在夜间公交需求地区的线路覆盖。

运营方还将增设部分夜宵线，实现与轨道末班车的换乘衔接，承担部分轨道交通配套功能。结合夜间交通出行情况和中心城外围夜间出行量较高而缺少夜间公共交通线路的部分区域，考虑增设若干服务郊区地区的夜宵线路，加强夜宵线覆盖。

与此同时，夜宵线的运营效率也要提升。具体做法是，对现有客流较少或走向重合较多的线路进行调整，而部分线路结合实际需要，调整线路发车时刻和发车频率，缩短首班车至2：00间发车间隔，适当延长2：00-4：00间发车间隔。对夜宵线的合理布局，甚至顾及到了资源优化，管理部门考虑，是否能开放部分公交企业员工通勤车为市民提供夜间交通服务，此事也在研究之中。

■拟新辟343路、345路走向

●343路

方便航头基地居民出行，起讫站：周东南路停车场—莲溪公交枢纽；走向：途经周东南路、瑞和路、周东南路、祝家港路、康沈路、年家浜路、周东路、关岳路、周园路等。

●345路

起讫站：水产路同济路—宝菊路菊太路；走向：自同济路起经宝杨路、蕰川公路、水产西路、富联路、宝安公路、电台路、顾北路、镜泊湖路、陆翔路、菊联路至宝菊路止。

■拟调整338路走向

●338路

调整后线路延伸至三林大居，起讫站：芦恒路枢纽站—东昌路；线路走向：自芦恒路枢纽站起经三彩路、懿行路、三鲁路、长清路桥、长清路、凌兆路循原线。

■征求意见

就拟新辟、调整4条公交夜宵线的具体计划，交管部门向市民征求意见和建议，征求截止日为本月14日，市民可将意愿通过邮件发送至shbus@shygc.net。