为全力做好进口博览会执法保障，7-9月将开展城市环境“大整治”行动-“智慧城管”整治夜排档烧烤摊

记者 郁文艳

晨报讯 记者从城管执法局获悉，为全力做好进口博览会执法保障，7-9月将开展城市环境“大整治”行动，着力解决违法搭建、违法户外广告设施等城市管理难点热点堵点问题。同时，将开展夏季夜排档、烧烤摊、夜间施工扰民整治行动。

根据《城管执法系统决战进口博览会行动计划》，全市明确划分核心保障区、重点保障区、一般保障区等三类区域，并分别采取相应的勤务管理模式、执法整治方式和执法管控机制，提高差别化、精细化、常态化执法管控水平。据悉，7-9月，城管系统将开展城市环境“大整治”行动，着力解决违法搭建、违法户外广告设施等城市管理难点热点堵点问题。10月，将开展城市环境“大提升”行动，进一步优化城市景观，提升城市环境品质。11月上旬，将集聚全市城管执法力量，高标准高质量做好进口博览会会展期间执法保障。

市城管执法局介绍，本月还将深入开展“夏令热线城管特别行动”，聚焦市民群众关注的夜排挡、烧烤摊、夜间施工扰民等季节性城市管理问题，坚持集中整治与长效管理相结合，一方面加大执法整治力度，坚决整治违法违规现象，消除市容环境顽症；另一方面落实精细化、常态化管控机制，坚决避免市容顽症整治后出现反弹回潮，努力改善市民生活环境。

市城管执法局表示，在执法过程中将借助电子围栏、视频监控等手段，运用“智慧城管”系统，提高执法效能。同时，将会同相关部门建立城市管理基础数据库和统一管理平台，对城市管理事件等实时采集、动态录入和管理分析，为精准执法、精细管理提供有力支撑。此外，还将建立智能化管理平台，构建市、区、街镇三级互联互通的指挥调度系统，依托视频智能巡逻、违法行为智能感知预警等智能化手段，提高及时发现问题、快速处置问题的能力； 还将全面推行运用“网上勤务、网上办案、网上考核、网上督查、网上诉件处置、管理执法联动”等六个信息系统，提升执法管理的效率和质量。