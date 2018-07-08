【央视快评】弘扬抗战精神 夺取新的胜利

7月7日，是历史永远铭记的日子。

“新的历史条件下，全党全国各族人民要大力弘扬伟大抗战精神，不断增强团结一心的精神纽带、自强不息的精神动力，继续朝着中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进，不断以坚持和发展中国特色社会主义的新成就告慰我们的前辈和英烈！”4年前，在“七七事变”77周年纪念仪式上，习近平总书记号召全国各族人民弘扬伟大抗战精神。习总书记的重要讲话振奋了人心，鼓舞了士气，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了精神滋养，凝聚了磅礴力量。

历史是最好的教科书。铭记历史不是为了咀嚼苦难、延续仇恨，而是为了珍惜和平，捍卫正义，从历史中汲取开创未来的精神力量。81年前，卢沟桥的炮火拉开了中国抗战的序幕，伟大的抗战精神也从那时起，掀开可歌可泣、波澜壮阔的全民族抗日篇章，最终取得了抗日战争的全面胜利，迎来中华民族命运的历史转折。

抗战精神的力量穿越时空，持续撞击着今人的心灵，成为激励人们奋进的动力。习近平总书记强调指出：“伟大的抗战精神，永远是激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的强大精神动力”。

我们要汲取伟大抗战精神蕴含的天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀。历史和现实反复告诉我们，“最伟大的力量是同心合力”、“爱国主义是中华民族民族精神的核心”。只要我们紧紧扭住实现中华民族伟大复兴中国梦这一目标，弘扬爱国精神，凝聚八方力量，万众一心，众志成城，就一定能无往而不胜。

我们要汲取伟大抗战精神蕴含的视死如归、勇往直前的民族气节。“十万青年十万军，一寸山河一寸血”，面对侵略者的屠刀，无数中华儿女毁家纾难、以身殉国，成千上万的英雄们，在侵略者的炮火中奋勇前进，最终战胜不可一世的侵略者。今天，以更大力度推进改革开放的中国拥有大好的历史机遇，也面临着各种风险考验。比如，面对个别不负责任大国贸易保护主义、孤立主义等的泛滥，世界正遭遇前所未有的复杂局势。世界呼唤公平正义，任何退缩妥协只会任人欺凌，我们必须丢掉幻想，投入这场没有硝烟的战斗，牢牢将命运掌握在自己手中。

我们要汲取伟大抗战精神蕴含的百折不挠、血战到底的必胜信念。14年抗战，中国人民付出巨大牺牲，但中国人民从来没有屈服、没有气馁、没有放弃，始终坚信正义不可战胜，坚定不移英勇抗战。今天，民族复兴征程依然坎坷多艰，“什么时候都不要想象可以敲锣打鼓、顺顺当当实现我们的奋斗目标”。我们要怀着必胜信念，坚韧不拔，砥砺奋进，推动民族复兴的航船乘风破浪、驶向胜利的彼岸。

站在新时代新起点，中华民族伟大复兴的曙光已经到来。我们的事业崇高而神圣，我们的责任重大而光荣。我们要深刻领会习近平总书记的教导，弘扬伟大抗战精神，汇聚民族复兴的伟力，排除万难，夺取新的伟大胜利！

央视评论员