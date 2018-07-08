着力培养忠诚干净担当的高素质干部 ——三论贯彻落实全国组织工作会议精神

贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是关键。习近平总书记在全国组织工作会议上明确提出，要建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励的干部工作体系。这一重要要求，体现了我们党对新时代干部工作规律的深刻把握，是系统推进干部队伍建设，全面提高干部工作质量的重大举措。

为政之要，惟在得人。政治路线确定之后，干部就是决定的因素。落实党的十九大确定的各项任务，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须培养造就千千万万忠诚干净担当的高素质干部。十八大以来，我们贯彻新时期好干部标准，落实党管干部原则，强化党组织领导和把关作用，严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，改进干部推荐考察方式，坚持“凡提四必”，坚决纠正“四唯”等取人偏向，防止干部“带病提拔”，推进干部能上能下，加强干部管理监督，选人用人状况和风气明显好转，为做好新时代干部工作积累了宝贵经验。同时，也要清醒看到，面对新使命新任务新要求，一些干部的理想信念、政治担当、干事本领、精神状态、工作作风还存在着不足和差距，迫切需要加以解决。干部健康成长涉及方方面面，干部工作是一项系统工程，要善于打好“组合拳”。着力培养忠诚干净担当的高素质干部，建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系，管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系，这是对党的干部工作特别是十八大以来生动实践的科学总结，是适应新时代要求加强干部队伍建设的必然选择，各级党委和组织部门要深入领会把握，切实抓好落实。

培养忠诚干净担当的高素质干部，建立健全干部工作体系，既要增强系统谋划，又要把握工作重点。教育培养突出政治素质，把提高政治觉悟、政治能力贯穿干部教育培训全过程，坚持不懈加强党性教育、政德修养、纪律建设，注重政治训练、政治历练，使干部始终在政治上站得稳、靠得住、信得过。察人识人善于抓住本质，突出政治标准，强化对政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律的深入考察，多把功夫下在平时，全方位、多角度、近距离考察了解干部，全面地历史地辩证地分析识别干部，坚决把两面人挡在门外。选拔使用坚持事业为上，事业需要什么样的人就选什么样的人，岗位缺什么样的人就配什么样的人，把合适的干部放到合适的岗位上。从严管理重在日常经常，加强对各级领导干部特别是一把手，对权力集中、资金密集、资源富集的重点部门和关键岗位干部的监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，坚持抓早抓小、防微杜渐，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。正向激励强化干事导向，大力发现、表彰和选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出、清正廉洁的干部，对不作为慢作为的坚决调整，旗帜鲜明地为敢于担当的干部撑腰鼓劲。要对照建立健全干部工作体系的要求，联系选人用人实际，查缺漏、补短板，在重点突破中实现整体推进，在改革创新中健全完善制度。

一流之人识一流之善。培养忠诚干净担当的高素质干部，建立健全干部工作体系，组织部门和组工干部要不断提高知事识人、知人善任的专业能力、专业精神。管干部用干部的干部，要有“瞻山识璞、临川知珠”的识人慧眼，要有“劝君参透短长理，自有人才涌似云”的用人之道，要有“众里寻他千百度”的爱才之心，要有“铁肩担道义”的忠诚公道。各级组织部门和广大组工干部都应有这样的境界、格局、本领。