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81年了！这段历史，永不敢忘！

七七事变前的卢沟桥

 

1937年7月7日深夜，

正在卢沟桥一带进行“演习”的日军，

借口一位士兵失踪，

要求到宛平城内进行搜索。

遭到中国守军拒绝后，

日军开始炮轰宛平城和卢沟桥。

“七七事变”爆发！

（日军炮轰宛平城 七七事变爆发）

因三名日本人企图入城而关闭的北平宣武门

日军包围宛平县城，城内处于备战状态的中国军队守军。

日军的通讯班进行通讯部署

行进中的日军部队

日军炮轰宛平县城

中国守军在宛平城外构筑的防御工事

奔赴卢沟桥欲与此桥共存亡的北平大学生

驻宛平县城的中国第二十九军，疾奔应战

中国军队在卢沟桥奋起抗击日军的进攻

中国守军第29军在卢沟桥上奋起抵抗

日军89式战车即将出动

卢沟桥前线，日军在车站附近的营地

日军向卢沟桥发起进攻

驻守在宛平卢沟桥附近的29军士兵

卢沟桥上的中国守军积极防备

正在警戒的29军士兵

狙击日军的中国军人

卢沟桥事变后的第二天，宛平城门口警戒的士兵和入城的民众

被日军炸毁的宛平县城

疯狂进攻的日军

街头掩体内警戒的日军士兵

屋顶上警戒的日军哨兵

视察前线的日军军官

观察军情的日军军官

日军在北平颐和园佛香阁留影（数字彩色复原技术）

驻守在日本公使馆的日军（数字彩色复原技术）

29军官兵向日军还击（数字彩色复原技术）

受伤的中国士兵

战死的中国士兵

战死的中国士兵

抗日29军南撤

日军占领火车站后搬运物资

在上海街头抗议示威的中国青年

勇猛之气！杀伐之声！

1937年7月8日凌晨2时，

中国守军主动出击，

组织大刀队夺回被日军占领的铁路桥，

几乎全歼日军一个中队。

就在大刀队收复铁路桥的当天，

作曲家麦新创作的

《大刀进行曲》迅速传遍中国。

 

在延安，

中共中央立即发表

为日军进攻卢沟桥通电，

呼吁：

“只有全民族实行抗战，

才是我们的出路！”

中共中央为日军进攻卢沟桥通电全国各报馆，各团体，各军队，中国国民党，国民政府，军事委员会，暨全国同胞们！

本月七日夜十时，日本在卢沟桥，向中国驻军冯部治安部队进攻，要求冯部退至长辛店，因冯部不允，发生冲突，现双方尚在对战中。不管日寇在卢沟桥这一挑战行动的结局，即将扩大成为规模的侵略战争，或者造成外交压迫的条件，以期导入于将来的侵略战争，平津与华北被日寇武装侵略的危险，是极端严重了。 这一危险形势告诉我们，过去日本帝国主义对华“新认识”、“新政策”的空谈，不过是准 备对于中国新进攻的烟幕。中国共产党早已向全国同胞指明了这一点，现在烟幕揭开了。日本帝国主义武力侵占平津与华北的危险，已经放在每一个中国人的面前。

全中国的同胞们！平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！并立刻准备应付新的大事变。全国上下立刻放弃任何与日寇和平苟安的希望与估计。

全中国同胞们！我们应该赞扬与拥护冯治安部的英勇抗战！我们应该赞扬与拥护华北当局与国土共存亡的宣言！我们要求宋哲元将军立刻动员全部二十九军，开赴前线应战，我们要求南京中央立刻援助二十九军，并立即开放全国民众爱国运动，发扬抗战的民气，立即动员全国海陆空军，准备应战，立即肃清潜藏在中国境内的汉奸卖国贼分子及一切日寇侦探，巩固后方。我们要求全国人民，用全力援助神圣的抗日自卫战争！我们的口号是：

武装保卫平津，保卫华北！

不让日本帝国主义占领中国寸土！

为保卫国土流尽最后一滴血！

全中国同胞、政府与军队，团结起来，建筑民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵略！

国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻！

驱逐日寇出中国！

随后，又通电表示，

“红军将士，

咸愿在委员长领导之下，为国效命…”

 

（文字：1937年7月13日，毛泽东题词：“保卫平津，保卫华北，保卫全国，同日本帝国主义坚决打到底…）

 

震惊中外的“七七事变”，

标志着日本帝国主义蓄谋已久的

全面侵华战争的爆发。

面对日军的进攻，中国守军奋起反击。

从此，中国全国抗战开始！

 

 

 

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