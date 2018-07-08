81年了！这段历史，永不敢忘！

1937年7月7日深夜，
正在卢沟桥一带进行“演习”的日军，
借口一位士兵失踪，
要求到宛平城内进行搜索。
遭到中国守军拒绝后，
日军开始炮轰宛平城和卢沟桥。
“七七事变”爆发！
1937年7月8日凌晨2时，
中国守军主动出击，
组织大刀队夺回被日军占领的铁路桥，
几乎全歼日军一个中队。
就在大刀队收复铁路桥的当天，
作曲家麦新创作的
《大刀进行曲》迅速传遍中国。
在延安，
中共中央立即发表
为日军进攻卢沟桥通电，
呼吁：
“只有全民族实行抗战，
才是我们的出路！”
全中国的同胞们！平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！并立刻准备应付新的大事变。全国上下立刻放弃任何与日寇和平苟安的希望与估计。
全中国同胞们！我们应该赞扬与拥护冯治安部的英勇抗战！我们应该赞扬与拥护华北当局与国土共存亡的宣言！我们要求宋哲元将军立刻动员全部二十九军，开赴前线应战，我们要求南京中央立刻援助二十九军，并立即开放全国民众爱国运动，发扬抗战的民气，立即动员全国海陆空军，准备应战，立即肃清潜藏在中国境内的汉奸卖国贼分子及一切日寇侦探，巩固后方。我们要求全国人民，用全力援助神圣的抗日自卫战争！我们的口号是：
武装保卫平津，保卫华北！
不让日本帝国主义占领中国寸土！
为保卫国土流尽最后一滴血！
全中国同胞、政府与军队，团结起来，建筑民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵略！
国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻！
驱逐日寇出中国！
随后，又通电表示，
“红军将士，
咸愿在委员长领导之下，为国效命…”
震惊中外的“七七事变”，
标志着日本帝国主义蓄谋已久的
全面侵华战争的爆发。
面对日军的进攻，中国守军奋起反击。
从此，中国全国抗战开始！