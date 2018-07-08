中阿合作论坛第八届部长级会议即将举行 阿曼驻华大使高度评价“一带一路”倡议

央视网消息：中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议将于7月10日在北京举行。会议召开前夕，阿拉伯国家驻华使团团长、阿曼驻华大使阿卜杜拉·萨阿迪接受了央视记者专访。萨阿迪表示，对此次会议成果充满期待，希望本届部长级会议为未来阿中关系发展提供新的指南。

阿卜杜拉·萨阿迪指出，即将在北京举行的中阿合作论坛部长级会议吸引了众多阿拉伯国家，参会的阿拉伯国家外长人数很可能创下论坛历史上的新纪录。

阿曼驻华大使阿卜杜拉·萨阿迪说，中国同多个阿拉伯国家建立了战略伙伴关系，这种政治上的伙伴关系也对阿中在经贸、投资、学术、文化等各领域的合作产生积极影响。我相信这届部长级会议将对阿中关系未来的发展起到重要的推动作用。

萨阿迪大使高度评价了中国的“一带一路”倡议，认为这一倡议富有战略眼光。他认为，中方为落实这一倡议做出了切实努力，如成立亚洲基础设施投资银行等相关金融机构。这些努力都使沿线的阿拉伯国家和亚洲国家实实在在地从中受益。

阿曼驻华大使阿卜杜拉·萨阿迪说，自“一带一路”倡议提出以来，就受到阿拉伯国家的广泛欢迎，许多阿拉伯国家签署了加入“一带一路”的文件。我希望这一倡议未来迈开更大的步伐，使阿中关系更加牢固和紧密。

萨阿迪大使称，自2004年中阿合作论坛成立以来，中阿关系取得显著提升，这其中最有力的证明就是中国和阿拉伯国家的贸易额大幅提升。据商务部统计数据显示，2017年中国和阿拉伯国家贸易额达到1913.4亿美元，同比上升11.9%。