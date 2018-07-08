《打赢蓝天保卫战三年行动计划》出台 “三大举措”保障打好硬仗

央视网消息：国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。

提高电力用煤 推进煤炭清洁利用

《行动计划》提出，到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，推进煤炭的清洁利用。

目前，京津冀及周边“2+26”城市和汾渭平原地区散煤消费约6000万吨，1吨散煤大气污染物排放量是1吨电煤的10-15倍。《行动计划》提出，2020年采暖季前,在保障能源供应的前提下,京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代。

中国工程院院士贺克斌说，在过去的五年的治理过程当中，比如说燃煤电厂，已经做到了超低排放，大幅度建成了全球最大的清洁煤电体系。但是/散煤在整个的污染物的排放量的体系中，就显得越来越大。特别是秋冬季供暖气的散煤，成为北方地区，对空气质量特别是PM2.5浓度，贡献最大的一个指标。

《行动计划》提出，到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下。北京、天津、河北、山东、河南五省（市）煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，汾渭平原实现负增长。推进煤炭集中使用、清洁利用，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，2020年全国电力用煤占煤炭消费总量比重达到55%以上。

中国环境科学研究院研究员柴发合说，要把增长的这部分煤炭，大多数的给它转化成电力，要是我们电力这部分煤炭的消耗，从现在大概50%上升到55%左右，这样的话，通过发电过程的污染控制，然后把清洁的电力送给老百姓，直接使用。

增铁路货运 减柴油货车使用





据统计，2017年，我国公路货运占76.8%，铁路货运仅占7.7%，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，增加铁路货运量，减少柴油货车使用是治理大气污染的重要举措。

专家称，从单位货物周转来看，公路运输能耗和污染物排放量，分别是铁路运输的7倍和13倍。根据大气细颗粒物源解析结果，机动车特别是柴油车已经成为许多大中城市的首要污染源。因此，调整货物运输结构，增加铁路货运量，减少柴油货车使用是治理大气污染的重要举措。

中国工程院院士贺克斌说，我们现在在京津冀和周边地区84%的货运量，都是通过公路运输的。所以在这些重点地区提升公路转铁路的比例。比如说钢铁，化工，水泥，它的厂区的运输，那个大卡车也是非常大的/直接把最后一公里，就厂区的主要运输，也要把轨道给他铺设进去。现在咱们铁路总公司跟唐山，已经开始做这样的工作，将来还会扩大到更多的城市。

《行动计划》提出，到2020年，全国铁路货运量比2017年增长30%，其中京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%。

中国环境科学研究院研究员柴发合说，现在像天津港，从去年就开始不接受任何通过公路运输的煤炭，全部都是改成铁路，那么从这些示范试点的情况来看确实环境效果是非常好的。所以从现在来说，来构建我们以铁路为主的国家物流体系，是一个长效的机制，也需要进行顶层设计然后分布实施。

广泛使用新能源车 升级燃油品质

随着我国机动车保有量快速增长，在很多大中城市，机动车排放成为重要污染源，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，将加快推进新能源汽车使用，同时推进燃油品质升级。

《行动计划》提出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、出租、轻型物流配送车辆，使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%；2020年底前,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。

中国工程院院士贺克斌说，计划要在2020年使新能源车达到200万辆。不仅仅是对我们最近三年改善空气质量有帮助，那么对未来我们整个持续增加新能源车的比例，应该说大的方向是一个根本性的促进作用。

同时，各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。

2019年1月1日起,全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油,停止销售低于国六标准的汽柴油,实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”,取消普通柴油标准。重点区域、珠三角地区、成渝地区等提前实施。

中国环境科学研究院研究员柴发合生活，这次还关注到了非道路的移动源的控制。包括我们现在使用的一些建筑机械，基本上都是使用的柴油，污染防治原来是一个短板，这次要进一步加强，还有对船的这部分控制，包括内陆船舶的控制。