不忘初心，回顾中国共产党的辉煌历程

红船扬帆起航

“红船精神”正是中国革命精神之源：中国共产党历史上形成的优良传统和革命精神，无不与之有着直接的渊源关系。中国共产党作为中国工人阶级和中华民族的先锋队，从这条红船扬帆起航，就始终代表着中国先进生产力的发展要求，代表着中国先进文化的前进方向，代表着最广大人民的根本利益，在推动中国历史前进中发挥着无可替代的领导核心作用。

——习近平《弘扬“红船精神” 走在时代前列》（《 人民日报 》，2017年12月01日 02 版）

井冈山革命根据地

井冈山是中国革命的摇篮。井冈山时期留给我们最为宝贵的财富，就是跨越时空的井冈山精神。

——2016年2月1日至3日，习近平在江西看望慰问广大干部群众时指出

古田会议

回过头来看，古田会议奠基的政治工作对我军生存发展起到了决定性作用。

——2014年10月31日，习近平出席全军政治工作会议强调

皖西革命根据地

回想过去的烽火岁月，金寨人民以大无畏的牺牲精神，为中国革命事业建立了彪炳史册的功勋，我们要沿着革命前辈的足迹继续前行，把红色江山世世代代传下去。

——2016年4月24日，习近平在安徽调研时强调

中央苏区

在革命根据地的创建和发展中，在建立红色政权、探索革命道路的实践中，无数革命先辈用鲜血和生命铸就了以坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献等为主要内涵的苏区精神。

——2011年11月4日，习近平在纪念中央革命根据地创建暨中华苏维埃共和国成立80周年座谈会上讲话

长征与遵义会议

遵义会议作为我们党历史上一次具有伟大转折意义的重要会议，在把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、坚持走独立自主道路、坚定正确的政治路线和政策策略、建设坚强成熟的中央领导集体等方面，留下宝贵经验和重要启示。我们要运用好遵义会议历史经验，让遵义会议精神永放光芒。

——2015年6月，习近平在贵州考察调研时强调

抗日战争

伟大的中国人民抗日战争，开辟了世界反法西斯战争的东方主战场，为挽救民族危亡、实现民族独立和人民解放，为争取世界和平的伟大事业，作出了彪炳史册的贡献。

——2014年7月7日，习近平在纪念全民族抗战爆发七十七周年大会上发表讲话

陕甘宁抗日根据地

陕甘宁革命老区在我们党历史上具有十分重要而特殊的地位，它作为土地革命战争时期创建的红色革命根据地，是党中央和红军长征的落脚点，也是党带领人民军队奔赴抗日前线、走向新中国的出发点。革命老区是党和人民军队的根，我们不能忘记自己是从哪里来的，永远都要从革命历史中汲取智慧和力量。

——2015年2月13日，习近平主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会时强调

延安精神

伟大的延安精神是党的性质和宗旨的集中体现，是党的优良传统和作风的集中体现。

——2009年11月，习近平在陕西调研时强调

沂蒙精神

沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样，是党和国家的宝贵精神财富，要不断结合新的时代条件发扬光大。

——2013年11月25日，习近平在山东考察时指出

党的七大

党的七大制定了正确的纲领和策略，集中概括了党在长期奋斗中形成的优良作风，确立了毛泽东思想在全党的指导地位。

——2015年2月13日至16日，习近平赴陕西看望慰问广大干部群众时的讲话

西柏坡

毛泽东同志当年在西柏坡提出“两个务必”，包含着对我国几千年历史治乱规律的深刻借鉴，包含着对我们党艰苦卓绝奋斗历程的深刻总结，包含着对胜利了的政党永葆先进性和纯洁性、对即将诞生的人民政权实现长治久安的深刻忧思，包含着对我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的深刻认识，思想意义和历史意义十分深远。

——2013年7月11日，习近平在河北省调研指导党的群众路线教育实践活动，来到西柏坡指出

“两弹一星”精神

发扬“两弹一星”精神、载人航天精神和“东风精神”，以民族复兴为己任，追求卓越，扎根大漠，报效祖国和人民。

——2013年2月2日，习近平到酒泉卫星发射中心指出

焦裕禄精神

焦裕禄同志是县委书记的榜样，也是全党的榜样，他虽然离开我们50年了，但他的事迹永远为人们传颂，他的精神同井冈山精神、延安精神、雷锋精神等革命传统和伟大精神一样，过去是、现在是、将来仍然是我们党的宝贵精神财富，我们要永远向他学习。

——2014年3月17日，习近平赴兰考调研指导教育实践活动指出

改革开放

全党同志必须牢记，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

——2017年10月25日，习近平在党的十九届一中全会上的讲话

今后，我们如何做？ 大家要把学习贯彻党的十九大精神作为第一堂党课、第一堂政治必修课，努力提高自己的政治素养和思想理论水平，以更好担负起党和人民赋予的重要职责。 ——2017年10月27日，习近平在十九届中央政治局第一次集体学习时强调

我们干事业不能忘本忘祖、忘记初心。我们共产党人的本，就是对马克思主义的信仰，对中国特色社会主义和共产主义的信念，对党和人民的忠诚。我们要固的本，就是坚定这份信仰、坚定这份信念、坚定这份忠诚。 ——2015年12月11日，习近平在全国党校工作会议上的讲话

“种树者必培其根，种德者必养其心。”党性教育是共产党人修身养性的必修课，也是共产党人的“心学”。 ——2015年12月11日，习近平在全国党校工作会议上的讲话

党章是党的总章程，是全党必须遵循的根本行为规范，认真学习党章、熟悉掌握党章是党员应尽的义务。 ——2015年12月11日，习近平在全国党校工作会议上的讲话

党规党纪是对党章的延伸和具体化，学好了党规党纪，就能弄清楚自己该做什么、不该做什么，能做什么、不能做什么。 ——2015年12月11日，习近平在全国党校工作会议上的讲话