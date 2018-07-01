习近平首次论述新时代党的组织路线 以五个体系建设高素质干部队伍

3日至4日，全国组织工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，紧紧围绕新时代党的组织路线为党的政治路线服务，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，在我们党的历史上第一次，深刻阐明了新时代党的组织路线。

中共中央党校（国家行政学院）研究员胡敏等多位学者在接受中国共产党新闻网记者采访时指出，新时代党的组织路线，坚持和发展了马克思主义党的组织建设理论，继承和创新了我们党建党97年来特别是改革开放40年来组织建设的重要经验，精辟概括了新时代党的组织建设的核心要义。建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是实现党历史使命的迫切需要。

“首次”提出新时代党的组织路线：为中国特色社会主义提供坚强组织保证

“我们党历来高度重视选贤任能，始终把选人用人作为关系党和人民事业的关键性、根本性问题来抓。”“党要管党，首先是管好干部；从严治党，关键是从严治吏。”党的十八大以来，习近平总书记高度重视组织工作，在2013年召开的全国组织工作会议上曾强调，建设一支宏大高素质干部队伍，确保党始终成为坚强领导核心。

新时代呼唤新担当，新时代期待新作为。时隔五年，在此次全国组织工作会议上，习近平总书记深刻阐述了新时代党的组织路线：全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

天津大学马克思主义学院院长颜晓峰告诉记者，新时代党的组织路线，坚持和发展了马克思主义党的组织建设理论，继承和创新了我们党建党97年来特别是改革开放40年来组织建设的重要经验，精辟概括了新时代党的组织建设的核心要义，突出强调了新时代用什么人、怎样用人的基本原则，是新时代党的组织建设的根本遵循。“新时代党的组织路线，丰富深化了新时代党的建设总要求。坚持贯彻新时代党的组织路线，必将为新时代中国特色社会主义提供坚强组织力量和干部支持，保证‘两个一百年’奋斗目标顺利实现。”颜晓峰说。

“事业是靠人干出来的。正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。我们党一路走来，始终坚持组织路线服务政治路线。”人民日报评论员文章分析指出，习近平总书记在全国组织工作会议上关于新时代党的组织路线的重要论述，在我们党的历史上是第一次，是对马克思主义党建学说的开创性贡献，具有里程碑意义。

贯彻新时代党的组织路线“关键”：建立五个体系建设高素质干部队伍

党的干部是党和国家事业的中坚力量，忠诚干净担当是领导干部的核心素养，是马克思主义执政党所担负历史使命的特殊性对干部提出的基本要求。

贯彻新时代党的组织路线，关键在哪里？重点是什么？习近平总书记在讲话中给予了明确答案：“建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是关键，重点是要做好干部培育、选拔、管理、使用工作。”

如何培养这支忠诚干净担当的队伍，习近平总书记提出了五个要建立的“体系”：要建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系；要建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系；要建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系；要建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系；要建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。

“建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是实现党历史使命的迫切需要。”天津市中国特色社会主义理论体系研究中心基地研究员、21世纪中国马克思主义研究协同创新中心特聘研究员孙兰英向记者说，中国特色社会主义进入新时代，新使命、新任务、新征程必然要求建设一支能够推进国家治理体系和治理能力现代化，确保实现“两个一百年”奋斗目标的高素质干部队伍。孙兰英告诉记者，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍要把政治建设摆在首位，政治过硬是领导干部安身立命之本。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

九次提及“优秀年轻干部”：培养造就一代又一代可靠接班人 千秋基业，人才为本。党和国家的领袖始终对这一问题高度重视。毛泽东同志曾说，“政治路线确定之后，干部就是决定的因素。”此次全国组织工作会议上，习近平总书记特别强调，实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。

习近平总书记强调，要建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。

如何培养优秀年轻干部？习近平总书记在讲话中九次提及“优秀年轻干部”这一概念，对这一队伍的发展进行了重点指导：

——优秀年轻干部必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走。

——优秀年轻干部要有足够本领来接班，加强学习、积累经验、增长才干，自觉向实践学习、拜人民为师。

——优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。

在新时代，优秀青年干部应如何发挥自身优势？胡敏告诉记者，优秀年轻干部要成长成才施展才华发挥优势需要按照习近平总书记的要求，做到三个结合：一是把坚定的理想信念和忠诚的责任担当相结合；二是把厚实的真才学识与艰苦的实践磨砺相结合；三是把诚实的道德品行与经常的自我修为相结合。正如习近平总书记在讲话中所要求的，对有潜力的优秀年轻干部，还要让他们经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，把重担压到他们身上。对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用。（作者：万鹏）

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