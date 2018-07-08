我国经济结构合理化调整 给就业带来一系列“助推剂”

央视网消息：今年以来，我国城镇新增就业持续增长、失业率保持低位。市场主体数量增多、活力增强，经济发展培育的新动能，为保就业提供了坚实支撑。

7月，正值毕业季，总量创新高、达到820万人的高校毕业生就业稳中向好，国家发改委公布的数据显示，截至4月1日，全国高校毕业生签约率与去年同期基本持平，13个省份毕业生签约率同比上升。

中国社会科学院社会发展战略研究院院长 张翼：“今年的一个特别可喜的变化，就是城市抢人，它逐渐发现城市发展的这个动力来自于人才的成长，经济的增长，经济的转型，逐渐传导到就业市场上来，是个更加积极的变化。”

印证就业整体稳中向好的不止高校毕业生签约率一个维度，人力资源和社会保障部最新数据显示，今年1至5月，我国累计实现城镇新增就业613万人，比去年同期增加14万人，创历史新高。就业市场供需两旺。今年一季度，100个城市公共就业服务机构市场求人倍率为1.23，岗位需求大于求职人数。

中国国际经济交流中心副总经济师 张永军：“1到5月份，我们新增的就业岗位增加的很多，而且比预期的可能还要略快一点，实际上它就印证我们中国上半年的宏观经济，还是处于一个稳定发展的这么一个态势，而且对于就业，还保持比较强的这种吸纳的作用。”

经济结构的合理化调整，给就业带来了一系列以“新”为关键词的“助推剂”。新主体不断涌现。今年1至5月份，全国新登记企业265万户，同比增长12.3%，相当于每天有1.76万户新企业诞生，带动了大量的新增就业。

新业态、新模式不断拓展。1至5月份，全国网上零售额同比增长30.7%；完成快递业务量178.5亿件，增长28.3%。信息服务、电子商务行业收入高速增长，新兴服务也成为吸纳就业的有效载体。

中国劳动和社会保障科学研究院副院长 莫荣：“中国经济的体量在加大，经济增长结构调整特别有利于就业增加，过去我们（GDP）一个百分点的增加大概是120万左右的新增就业，现在大概已经到了196万。”

展望未来，我国经济韧性强、潜力大，将进一步巩固就业形势稳中向好的良好局面，推动实现更高质量和更充分就业。