中国发明专利申请量连续七年居世界首位 美指责我国侵犯知识产权毫无根据

央视网消息：美国于当地时间7月6日00:01（北京时间6日12:01）起对价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击，中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。美国发动这场贸易战，理由之一是所谓中国“知识产权保护不力”。真实情况究竟是怎样的呢？

6月18日，美国白宫发布关于和中国贸易的总统声明，指责我国通过用不公平的手段获取美国的知识产权和技术。6月19日，白宫官网再次发布了名为“中国的经济侵略如何威胁到了美国和全世界的技术和知识产权”的声明。专家指出，美国的这两份声明根本站不住脚。

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：“就是这两份声明肯定是站不住脚的，因为我们可以把这两个声明观点都可以看作是贸易保护主义的观点，他们还是认为觉得中国在这种高新技术方面取得的进步，中国在自主知识产权方面所取得的进步，他们感觉到可能对美国的传统的竞争优势产生了威胁。”

世界知识产权组织中国办事处主任陈宏兵认为，中国加入世贸组织以来，知识产权保护效果明显。从2001年起，对外支付知识产权费年均增长17%，2017年达到286亿美元。陈宏兵进一步指出，加强知识产权保护是中国的主动作为，中国鼓励中外企业开展正常技术交流合作，依法保护在华外资企业合法知识产权。

世界知识产权组织中国办事处主任 陈宏兵：“中国在最近的四十年来，不仅建立起了一套完整的知识产权法律体系、管理制度，而且也迅速成为了全球最大的知识产权的产出国，那么这种成就呢，在全球范围来看是非常罕见的。”

数据显示，2017年，中国发明专利申请量达138.2万件，连续七年居世界首位，申请者中近10%为外国单位和个人；国外来华发明专利申请量达13.6万件，较2001年3.3万件的申请量增长了3倍。