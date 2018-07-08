生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕 国际组织参与程度深成亮点

中国网7月7日讯 7月7日上午，生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕式在贵阳国际生态会议中心举行。今年论坛的主题为“走向生态文明新时代：生态优先 绿色发展”。

7月7日上午，生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕式在贵阳国际生态会议中心举行。图为开幕式现场。生态文明贵阳国际论坛2018年年会媒体中心供图

据生态文明贵阳国际论坛秘书长、世界自然保护联盟总裁兼理事会主席章新胜介绍，今年的年会恰逢论坛创办十周年，又是经党中央、国务院批准将论坛升格为国家级国际性高端论坛的第五个年头。论坛立足贵州、服务全国、走向世界、面向未来，其“知名品牌、著名平台”的作用日益显现。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发来视频致辞。古特雷斯表示，看到中国将2030年可持续发展议程和《巴黎协定》纳入国家政策，令人倍感欢欣鼓舞。遗憾的是，气候变化的速度总是快于我们的行动。联合国将继续与中国以及其他伙伴齐心协力，为所有人构建低污染、可持续且更具气候适应型的美好未来。

贵州省委书记、省人大常委会主任孙志刚致欢迎辞。孙志刚表示，今年年会共吸引了来自35个国家和地区的2426名嘉宾参会，参会的国际组织数量多、层次高、参与程度深，几乎涵盖了全球生态自然环境和可持续发展领域所有顶级国际知名组织。

7月7日上午，生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕式在贵阳国际生态会议中心举行。图为贵州省委书记、省人大常委会主任孙志刚致欢迎辞。生态文明贵阳国际论坛2018年年会媒体中心供图

据悉，今年年会专门设置了法官与生态文明、荒野自然与生态文明、国家公园管理、人与生物圈计划、自然保护绿色名录等5个国际工作坊，充分体现了年会国际化水平高、国际组织参与程度深的特点。