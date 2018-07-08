文化和旅游部提醒游客注意雨季出行风险

新华社北京7月8日电（记者胡浩）文化和旅游部8日发布风险提示指出，随着暑期来临，我国各地乃至整个北半球都进入雨季，外出旅游应当注意相关风险。

文化和旅游部指出，雨季天气变化莫测，容易造成道路湿滑，引发各类交通事故，且雨季属于泥石流、山体滑坡、洪灾、雷电等灾害高发期，容易发生相关事故。此外，由于雨季天气潮热，蚊虫滋生，食物容易过期发霉，出游要警惕疫情和食物中毒。

为此，文化和旅游部提醒，游客雨季外出旅游要提高安全防范意识，注意以下几个方面：

一是出游前，详细了解旅游目的地天气状况和道路交通状况，认真规划旅游行程，做好防暑、防雷、防雨准备，尽量避免在恶劣天气外出旅游；出行提前了解安全知识，备好雨衣、雨伞、雨鞋等雨具。

二是雨季户外运动项目选择需谨慎，充分了解相关风险和安全规定，雷雨天气不要前往山岳型、峡谷型、涉水型旅游景点，更不要参加未开发线路探险旅游，切不可追寻刺激、盲目探险，可多选择室内娱乐项目等。

三是旅途中，一旦遇到突发险情，要保持冷静，自救互救，尽快撤离危险区域；等待救援过程中，要节省体力，保持耐心，听从指挥，避免拥挤混乱，有序撤退。

四是雨季天气多变，忽冷忽热，容易引发疾病，要注意保暖并随身准备常用药物；遇到食物中毒、生病等情况及时服药，就近就医，防止病情恶化。