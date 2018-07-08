文化和旅游部：警惕海上旅游安全风险

新华社北京7月8日电（记者胡浩）文化和旅游部8日发布风险提示指出，近年来，越来越多的海上旅游项目受到广大游客欢迎，然而海上旅游安全风险较高，部分游船公司经营管理松懈、一些涉水项目安全设施建设不足、安全管理不到位等情况仍然存在，广大游客应高度警惕。

文化和旅游部提醒，广大游客参加海上旅游项目应时刻关注天气和海况，严格遵守恶劣天气预警及提示，如遇风大浪急等恶劣天气或海滩插有红色警示旗，应遵从警示提醒，切勿冒险出海或进行水上项目，以免发生不测。参加海上项目，要了解自身水性及身体状况，根据个人实际选择游玩项目。要熟悉海上项目的安全系数、刺激程度，谨慎参加潜水等水上运动，游玩中务必穿戴好救生衣，听从专业人士指导。高龄或患有心脏病、高血压等游客切勿冒险，未成年人参与水上游乐项目必须有家长带领。

此外，游玩时应选择正规旅行团组，签订正式旅游合同，并留意合同中有关人身、财产安全事故的理赔范围和要求。出境游建议出行前购买合适的境外旅行意外保险，谨慎选择旅行项目。搭乘水上交通工具，务必选择正规经营、报价合理的承运方，谨防低价陷阱。如遇紧急情况，要保持镇定，及时寻找工作人员或报警求助。在境外遇险时，可及时报警并向当地使领馆或外交部全球领事保护中心寻求帮助。