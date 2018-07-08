特稿：向东看，阿拉伯世界新选择

新华社记者

海不扬波千帆竞，平沙万里车马行。汉代以降，古人用帆舷逐浪，用辐辏丈量，在中国与今天阿拉伯世界所在的辽阔疆域之间，构筑起海陆双通道，谱写出上千年来东西方货物贸易与思想交流的佳话。

而今，阿拉伯世界在局部冲突中寻和平，在内外压力中求发展。２１世纪以来的几场战争让人发省，动荡催生的移民潮促人深思。和平与发展弥足珍贵，合作与共赢激励前行，历史的力量与东方的智慧又一次跨越时间与空间交织在一起。

向东看，寻求新合力，谋合作，构筑新成果，成为许多阿拉伯国家和企业的新思路。在这一背景中，中国—阿拉伯国家合作论坛１０日将在北京举行第八届部长级会议。

国际交往的新范例

在许多阿拉伯人眼中，这一论坛不仅推动阿中关系发展、统筹双方多领域合作，更重要而可贵的是，它向世界证明了一种国家间交往的重要基石：那就是相互尊重、相互支持、不设政治条件。

启程前往北京赴会前夕，阿拉伯国家联盟（阿盟）副秘书长胡萨姆·扎基在接受新华社记者专访时表示，长期以来，拥有巨大经济体量和政治影响力的中国始终支持阿拉伯国家的立场，呼吁维护阿拉伯国家的权利，特别是“中国在对外交往时不预设政治条件”，因此，阿拉伯国家普遍乐于和中国开展合作。

在他看来，中阿合作论坛是一种高层次的合作机制，在定期会议上可以畅所欲言地交换意见，并统筹规划阿中经贸、社会、政治等领域的合作。

伊拉克巴格达大学政治学教授萨巴赫·谢赫更加明确地指出，中国提出“一带一路”倡议，致力于构建地区发展与和平稳定，不干涉其他国家独立和主权，是国际合作、国际关系的新模式。

谢赫说，中国和阿拉伯世界的这种紧密往来，不仅有助于一些国家重建基础设施，发展经济，更将为整个地区带来和平与稳定。例如，在安全领域，论坛预计将讨论共同安全合作模式、防止恐怖主义扩散等议题，这对全球经济和社会发展至关重要。

愿景梦想的新通道

关于发展，谁都有梦想，谁都有希望。而当这些愿望、远景、倡议联结在一起，对接成平台，就会拉近彼此的梦想，构筑发展的快车道，打造出区域合作的新通衢。

扎基说，阿中双边贸易额去年已近２０００亿美元。围绕联合国２０３０年可持续发展目标，阿中合作前景辽阔，在基建、能源领域的双边合作空间巨大。

沙特连续多年成为中国海外最大原油来源国之一，中国也连续多年位居沙特贸易伙伴国前列。沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹说，沙特正在推进“２０３０愿景”，其主要目标是着力发展非石油经济，特别是工业和制造业。而这一领域正是中国的优势所在。中国提出的“一带一路”倡议刚好可以与沙特“２０３０愿景”对接，实现互利共赢。

在战后重建的伊拉克，政治分析师易卜拉欣·阿梅里说，过去十年，中国帮助伊拉克重建石油产业基础设施，使伊拉克逐步恢复重要石油输出国地位。未来，伊拉克将借助中阿合作论坛，与中国交换意见，提升两国在政治、经济、贸易、文化、技术和国际事务等方面的共同发展。

科威特商工大臣哈立德·鲁赞尤其看好科中两国在电子商务领域的联手。他说，科威特是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。科威特“２０３５年国家愿景”发展规划、打造“丝绸城”计划以及“北方五岛”开发项目都可以与“一带一路”倡议实现对接。

海陆交通的新枢纽

历史上，无论是陆上丝绸之路，还是海上丝绸之路，阿拉伯地区都是重要的连接点甚至是直接目的地。而在古代丝路逐渐形成的过程中，阿拉伯人始终都是重要的参与者与推动者。今天，阿中合作面临更多机遇，许多阿拉伯人希望加大与中国的合作，重新展现阿拉伯地区作为海陆交通枢纽的辉煌。

阿曼前驻中国大使易卜拉欣说，阿曼与中国建交４０年来，双边贸易总额从建交之初的１万美元增长至去年的２００亿美元，双方在经贸、投资、工业生产等领域的合作已进入历史最好时期。未来，中国的先进管理经验和强劲生产能力将与阿曼丰富的自然资源以及通达全球的海陆交通形成优势互补。

在埃及，中埃两国企业正围绕“一带一路”倡议和埃及“苏伊士运河经济带”开发项目并行协同发展。在位于运河之畔的中埃·泰达苏伊士经贸合作区，一大批中埃合作企业已经落地生根，带动当地产业升级，形成海陆联通的新枢纽。

在开罗以东沙漠地带，中国建筑股份有限公司正在为埃及打造新行政首都中央商务区，该项目包括２０个高层建筑单体及配套市政工程，其中的埃及“地标塔”规划高度３８５米，建成后将超过１８７米的开罗塔，成为埃及的最高建筑。

地处阿拉伯半岛的卡塔尔既陆路联通阿拉伯地区，又是重要的海上驿站。许多卡塔尔企业瞅准了中阿合作论坛这一平台，希望借助未来合作，扩大卡塔尔的地域枢纽作用。

斯玛特·威尔公司是卡塔尔第一家集智能家居、电子产品、工程安装于一体的综合公司。公司董事长亚法尔认为，卡塔尔和中国的合作潜力覆盖经济、贸易、金融、工农业等领域。在当下贸易保护主义持续抬头的背景下，两国可利用好中国制造业优势与卡塔尔低关税优势，扩大合作的基础与动力。（参与记者：凌朔、赵嫣、郑思远、聂云鹏、王波、程帅朋、杨元勇）