【新时代 新作为 新篇章】我国乡村振兴战略全面开局

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出，要坚持乡村全面振兴，抓重点、补短板、强弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

今年是乡村振兴的开局之年，全国各地把实施乡村振兴战略摆在优先位置，以实干促振兴，农业农村经济活力明显增强。

盛夏时节，海南省岭脚村这家莲雾合作社正忙着做标准化培训，在当地政府扶持下建设共享农庄，发展休闲旅游。

由传统的单纯种莲雾，到现在发展以莲雾为特色的乡村旅游，岭脚村正在做着三产融合的大文章。

推进乡村产业振兴，既要农业兴，更要百业旺。目前，中央已累计安排120多亿元资金，推动一二三产业融合。随着共享农庄、智慧旅游等新产业、新业态不断涌现，一二三产业融合发展体系正在构建，为乡村发展注入新动能。

农业农村部数据显示，一二三产业融合促使订单生产农户的比例达到45%，经营收入增加了67%。其中，农村电商带动2800多万人就业；休闲农业和乡村旅游带动就业超过1100万人。

以产业振兴为基础，上半年，各地也同时加大了人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴力度，推动乡村振兴不断取得新成效。

乡村振兴，生态宜居是关键，要让老百姓吃上“生态饭”，有更多获得感。

江苏同里在村庄环境整治后，不仅干净整洁了，现代化的村落还保留了传统风貌，成为推介当地形象的一张名片。

为激活乡村振兴的内生动力，中央加大“三农”体制机制创新力度。上半年，小麦最低收购价多年来首次下调，主要粮食品种价格机制改革全面展开；农村承包地确权登记颁证进入收尾阶段，17个省、自治区、直辖市向党中央、国务院提交基本完成报告；集体产权制度改革中央试点县增加到1000个，预计2019年年底前，全国农村集体资产的家底将全都摸清。

走中国特色社会主义乡村振兴道路，正在让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。