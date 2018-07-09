文/图 晨报记者 陶令 宝宝 THOMAS

又是一年的离别季，吃不完的散伙饭，道不尽的离别愁，都不如相约旅行走一程。

成熟如大学生西行记，也有青春年少寄情青山绿水

览西北豪情@甘肃

游玩周期:10天左右HIGHLIGHT:网红景点&大口吃肉

无论是语文、英语这样的主课，还是政治、地理这样的副课，“一带一路”是出现在书本中、考卷里的高频词汇。被誉为古丝绸路明珠的敦煌古城究竟是什么模样？河西走廊曾经拥有怎样的绝世繁华？在这个毕业季，和小伙伴们一起去实地体验吧！

一眼千年的沧桑

河西走廊，阻隔了漠北的风沙，是一条绵延数千里的沧桑古道，更是丝绸之路的咽喉所在。进入河西走廊的第一站，不妨选择在张掖停留，这里有着网红中的网红景点——被美国《国家地理杂志》评为“世界十大神奇地理景观”之一的七彩丹霞。沿着高速公路一路深入，穿过祁连山下宏伟的嘉峪关关城，途经王之涣笔下春风不度的玉门关，就会来到被誉为魔鬼城腹地的雅丹。这里与罗布泊相连，仿佛是一座古城，神奇宏伟却渺无人烟。雅丹地貌其实是一种极为典型的风蚀地貌，历经千百年的冲刷，依旧在阳光下不动声色地伫立着，让人不得不惊叹于大自然的鬼斧神工。

告别孤寂的魔鬼城，经过两个半小时车程后就会来到河西走廊的边关重镇——千年古城敦煌。这里曾经是中西方文化交融碰撞之处，现在的鸣沙山、月牙泉、莫高窟依旧引人向往。每每夕阳西下，便是敦煌最令人沉醉之时，此刻最宜抛弃各种现代交通工具，骑上骆驼来观赏真正的“长河落日圆”。当然，若想尝一尝地道的美食，也可以在夜间前往沙洲夜市，在那里还能看到土特产和工艺品。

工兵：如今去莫高窟旅游，最好事先了解窟的开放情况。因为人多会影响窟内温度湿度的变化，所以窟的开放是时刻变化的，事先了解好以免徒留遗憾。

面食肉食者的天堂

敦煌人喜食羊、鸡、牛肉，除了你能想象的各种炙烤美味外，尤其推荐当地特色的羊肉粉汤。羊肉选用了敦煌特有的羯羊，大块羊肉下锅不放其他调料只放盐，肉块煮好后剔骨回锅熬骨头汤，吃的时候将粉丝合着煮好的羊肉装碗，浇上浓香的骨头汤，香味扑鼻，食之香辣爽口，羊肉啃起来肥而不腻，令人手不释筷。

当然肉食之外，当地人对面食更是有独特的讲究。除了招牌的敦煌黄面，还有手工臊子面、浆水面，所以去到那里只有顿顿吃面才有望吃遍敦煌面食不留遗憾。

地雷：在敦煌觅食尽量选择当地人多的餐馆，外地游客多的地方味道不一定正宗。此外，在消费前要详细了解价格，一定要看菜单，免得结帐的时候再有异议。

游江南山水@杭州

游玩周期:2~3天HIGHLIGHT:亲水之行如果是全班出行的大部队毕业之旅，两三天的杭州周边行 既可保证安全无虞，又能最大程度的放松休闲，何乐而不为？

夏日里雨水丰沛，若是寻求空气清新凉爽进山亲水当是首选。此行目标直指藏龙百瀑，清晨时分，与小伙伴一行10人搭车前往景点，一路欣赏清晨的山林风景，青翠欲滴的绿植颇为养眼。抵达山脚下时，雾气朦胧，不由得令人再起前往一探究竟的兴致。在小雨绵绵与浓雾缭绕的衬托下，穿梭在石阶与栈道的学生党们仿佛置身仙境之中，时而有一抹彩虹映入眼帘，美妙的体验也映射出此刻毕业旅行悠然自得的心境，远离了平日里繁重的学业，亲近自然便成为一致的诉求，途经山间小亭不妨驻足合影留念，为这高中里难得的集体旅行留下诸多回忆片段。

山间小泉，道旁竹林成了青葱少年钟爱的照片背景，因为它们是彼此友谊的见证。不知不觉中就登上了藏龙百瀑的制高点——虽不曾有一览众山小的豪情万丈，但伴随着欣赏风景，也颇有着各种感怀，对高中时光的留恋也有对未来的满满期许。俯瞰群山翠谷，风光无限好，也别忘了顺道参观一下山顶富有当地文化气息的村落。

藏龙百瀑听着霸气，也确实是浙江最大的瀑布群，这里的瀑布多且水势猛，且瀑瀑相连，可谓一步一景。对于学生党来说，尤为合适，既能结伴徒步上山，也有各种惊奇刺激的漂流和滑车项目可以体验，校园里打不起的水仗终于可以走起；在这里，还有各种木桥、栈道、索桥、茅廊。

相比攀登的过程，下山的路程也值得回味。除了栈道两旁的竹林中来去穿梭自由的松鼠可一饱眼福外，何不刺激一下味蕾呢？那阿婆的竹筒饭与新鲜竹笋真是不容错过，年过八旬的阿婆一边端来刚烤透的竹筒饭，一边讲述着背后的制作细节，一份简单美食也能充分诠释用心之作，令大家印象深刻。一路下行，还有皮筏漂流，绳索滑降等趣味盎然的项目等你去探索，可以让你近距离感受藏龙百瀑所在的大溪村的文化底蕴。

除了玩乐，美好的杭帮菜亦不可辜负，精致可口又经济实惠的杭帮菜，的确是散伙饭的不二之选。既然到了杭州，试试江南驿或是老头儿油爆虾之类的当地网红小馆子，西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉、卤鸡爪、桂花糖年糕之类的经典菜式走一波，食得妥帖又自在。

工兵：每到夏季，藏龙百瀑景区就会推出皮筏漂流项目，可以让你体验水上穿梭整个大溪村的奇妙之旅，只是会视雨水的情况开放，需提前了解。

品巴蜀之热@重庆

游玩周期:4~5天HIGHLIGHT:抖音同款&火锅

“你以为是1楼，其实是27楼。”

“你以为在23楼，一个转身却发现自己在1楼。”

……

抖音里的重庆就是这样一个魔幻的都市森林，如果你和你的同学常常在教室里一起刷这样的视频，为什么不把毕业之旅的目的地定在重庆，一起用“从不令人失望的BGM”拍摄专属自己的网红同款，记录彼此的青葱岁月呢？

好吃好玩的立体之城

有人说，重庆是神一样的山城，也有神一样的交通。譬如说，轨道交通2号线每天经过李子坝之时，便仿佛是一场“穿越”，因为这轻轨竟是穿居民楼而过的！难怪每天楼下总有一群游客举着手机，记录下这神奇的时刻。要想拍出同款网红视频，这是必去一站。

白日游李子坝，夜晚务必留给现实中的《千与千寻》——洪崖洞。这洪崖洞是以最具巴渝传统建筑特色的“吊脚楼”风貌为主体，依山就势，沿江而建，拥有非常地道的山城风貌。它也具备了重庆最为人津津乐道的网红感：无论从1楼出门，还是11楼出门，都是车水马龙的大街。洪崖洞最美的时分在夜幕降临后，当古旧的吊脚楼披上层层艳丽的霓虹，《千与千寻》中那个“不可思议之镇”便触手可及了。有趣的是，这样一个景点亦可远观，也可走进玩耍更别有洞天，里面有各种颇具重庆特色的小吃店和休闲餐厅，点一壶清茶临江而望，巴适得很。

在重庆光顾着玩是不可能的，极具特色的防空洞火锅一定要了解一下，一大帮人热热闹闹地聚在防空洞里吃火锅，别提有多嗨了。对于重庆人来说，鸳鸯锅是他们的底线，而九宫格才是不变的真爱，牛羊肉这些也尽量少点些，务必主攻内脏。水灵灵的鸭肠和宽大的毛肚是必点，七上八下间往往是最先光盘的两盆。

工兵：来到重庆，怎能错失三峡游览，搭乘A&K的豪华游船，一路看尽三峡风光，也可享受游船上的丰富活动和可口餐食。