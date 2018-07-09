文／图 晨报记者 陶 令 星辰

世间的风景总有一款相得益彰令人心心念念。大城如巴黎，小城似康卡乐、DUL或格兰维尔。城镇虽小，却犹如一连串的

珍珠，散落在巴黎与其西部海岸线串起的布列塔尼和诺曼底大区之间。婀娜多姿的风情，令今夏的风景格外养眼

大城如此繁花

巴黎，这个时尚和浪漫的朝圣地，每每令人有着前往的冲动。在这座独具风韵的都市里，艺术、时尚、风情和美食总在刷新着人们对她的向往。

美食为先

来到时尚之都的第一站，一定不能或缺巴黎歌剧院所在的闹市中心。在这个独特的街区，鳞次栉比的商场和经典建筑比邻而居，前一秒还在欣赏折中主义建筑风格造就的歌剧院，后一秒就跨入了巴黎老佛爷那座拥有众多美食大师的大楼里，化身一名追星的饕餮者乐不思蜀。

尽管巴洛克繁花似锦的穹顶依然金碧辉煌，但如今慕名而来的年轻人更钟爱街对角的美食大楼。这里有享誉法国的巧克力大师、闪电泡芙大师、俄罗斯的鱼子酱世家、西班牙的5J火腿，甚至是中东的香料集市或是堪称典藏级的拉菲葡萄酒，占据了整整一栋楼。如果你还不确定要逛些什么，不妨从底楼醒目处标示的美食艺术家榜单中匹配你的喜好吧！

即便是饕餮美食也并非高不可攀，这里中午常常云集周边的商务客或是相约来此的巴黎人，不如跟着他们找个食肆坐下来，尽享美食带来的满足。

工兵：巴黎城怎能少了居高临下的美景？老佛爷顶楼的露台绝对是性价比超高的观景制高点。无须门票只管拾级而上，将城中美景尽收眼底。

自然尽欢

亲子游的路线来到巴黎，一定不会少了巴黎城郊的迪士尼乐园，如今却被距离乐园十分钟车程的自然村抢了风头。

在这座占地颇具规模的自然村里，一座连通着室内的水上乐园和室外泳池的水上世界人气颇旺，加上小朋友们喜爱的羊咩咩等农家乐或是林间飞索等探险活动，吸引着不少家庭游客来此度过一个亲近自然的周末假期。

工兵：自然村为家庭游的客人特别设置了带厨房设备的客房，即便在这里住上大半周的时间，也不会担心吃腻了食物，因为随时随地都可去村里的超市采购，为孩子们变出一道道美食。

高空法式风情延续

每一段洲际旅途都始自万米高空，启程法国更是一路感受漫漫法式风情。从独特而又美味的法式餐饮，到融合了法式风情的生活艺术，甚至是为中国乘客在戴高乐机场打造的转机体贴细节，都展现了这家具有法式精神的国际航空公司的魅力。

由一杯开胃酒开启法国美酒之旅吧，法国香槟、葡萄酒依次开席，除了向乘客提供法国美食，法航还特别请来主厨为中国乘客研制精美的中式菜肴。随主菜一起供应的则是一款独具法航颜色的冷餐盒，以优雅的方式将水果、奶酪和黄油融入到餐盘当中。除却头盘、甜点和面包，一顿完美餐食还配备了咖啡、茶和消化酒，使乘客能享受和体验到完美的法国饮食文化，成就旅行中的又一段美食时光。

作为枢纽之地的巴黎戴高乐机场，法航也为迎接越来越多的中国游客落实着每一个环节上的便捷。如机场配备了一支多语转机协助团队加上中文服务人员，就能帮助旅客顺利转机，保证旅客搭上在各航站楼之间循环的免费接驳车，在15分钟内到达转机地点。除了法语和英文外，机场还设立了便捷的中文指示标牌，清晰明确地指明转机路线。

除外，巴黎戴高乐机场还设置了中文显示的自助报到机方便旅客操作，旅客可以快速自主地完成查询航班相关信息，打印行程及登机牌和修改座位，重新打印登机牌等。独具法式精神的航空公司，正在从细枝末节出发将飞行时刻打造成真正的愉悦之旅。

小镇堪比珍宝

离开巴黎，自驾一路向西，占据了超长海岸线的布列塔尼和诺曼底两个大区，则用一座座个性十足的城镇串起了一条法国西部的探秘之旅，在几分“养在深闺人不识”的神秘气息中，收获一路的惊喜。

生蚝之镇

众所周知，法国的生蚝堪称一绝，赶在生蚝的旺季来临前夕，去康卡乐这个生蚝小镇一探究竟。灯塔、堤岸和码头斜坡上一家家吆喝着即开即食的生蚝铺子，这就是康卡乐生蚝小镇的日常了。

来到这里的经典路线一定是下到生蚝的养殖基地里，在“深一脚浅一脚”的游览路线中边走边听，即便走上1个半小时，也只是闲逛了这个相当于300个足球场大小生蚝基地的“冰山一角”。千万别低估了占地366公顷格状生蚝养殖区的产量，年产4000吨为小镇吸引了络绎不绝的游客，由此码头的堤坝上堆满了层层叠叠的生蚝壳，因为在游览了一圈生蚝基地后，人们总是用品尝各种不同品类的生蚝，为这段特别的生蚝之旅画上圆满的句号。

来自向导Inga的讲解，康卡乐一直都凭借当地的生蚝和贝类闻名。来来往往的船只、养蚝人的劳作身影和日日涨落的海潮，形成了小镇独有的海港风景。潮水退去时，人们可以清晰见到这片生蚝养殖区的轮廓，其所处的圣米歇尔山海湾富含的浮游生物赋予了当地生蚝独特丰富的口感，而潮水每每涨落冲刷留下的海草等浮游生物也为这片基地抹上了深沉的墨绿色。随着光线的忽明忽暗变幻出不同的色泽，颇为神秘。

地雷：实地参观生蚝基地一定得先换上一双及膝的雨靴，参观路线一定得踩着向导的脚印前行，脚下多为淤泥或滩涂，一不小心就会被陷下去。

解密DUL

罗曼式、巴洛克、洛可可或哥特式，教堂的建筑总是让初来乍到之人心生好奇却也颇为困顿，而这一团疑虑却在布列塔尼地区小镇DUL，因一位建筑教授Olivier搭建起的一座教堂博物馆被解析得淋漓尽致了。

其貌不扬的DUL小镇离布列塔尼的首府圣马洛虽不远，但也鲜有大批团队前往。可近来却缘起一座新近开幕的oscope教堂博物馆，变得颇受瞩目。要解开其中的秘密一定不能错过教堂博物馆的创始人——建筑教授Olivier。据说，博物馆就是为了小镇的地标之景——这座始建于六世纪的多尔-圣桑松大教堂而建，既是为解密这教堂如何才能历经磨难仍保存完好至今，也是让人对教堂这一西方建筑风格的演变历史逐一了解。十多个世纪的历史变迁，恰恰是这座哥特式的教堂印证了教堂建筑风格的演变，从昔日的罗曼式教堂如何渐渐演变诺曼底哥特风的最佳典范。

工兵：这个由教授带队创建的博物馆计划今年下半年开幕多媒体厅，既能探知建筑风格的演变，也能知晓许多未解的历史谜团。

迪奥花园

港口之城格兰维尔，尽管因丰富的海产品闻名勒芒什海峡和诺曼底，却终究抵不过时尚大师——克里斯蒂安·迪奥为这座城市留下的时尚光芒。

掩映在城中高处，这座绿草如茵的粉色别墅若不是门口挂着克里斯蒂安·迪奥的铭牌，若不是花园里悬挂着与人等高的设计大师童年画像，其实与平常的欧风花园并无大异。作为知名服装设计师的童年故居，如今的博物馆中展示了大师的生活经历及历年的经典服装作品，时间跨越了这个品牌从诞生至今七十余年的历史，无论是大师生前钟爱的百合花，还是具有灵感源泉的小星星，都让每一个人前来朝圣时尚的人，深感这是一个充满回忆的地方。

工兵：每年的九月底或十月的第一周，格林维尔都会举办海鲜节，用来展示当地的鱼类等海产品，一年一度的美味海产盛会，吸引了本国人乃至周边的众多外国人慕名而来，品尝美味。