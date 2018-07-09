徐惠芬

比起邻居美国，墨西哥——这个拉丁美洲第二大经济体在本月初举行的大选，在全球引发的关注度就小多了。

事实上，今年的墨西哥大选绝对有“新闻点”：选出了该国数十年来的首位左翼总统——64岁的奥夫拉多尔。考虑到拉美多个国家的左翼执政党近几年接连丢权，奥夫拉多尔的胜出，对“左右拉锯”的拉美政治版图而言，意义非同一般。这位“反美总统”，估计以后也不会让特朗普省心。

这也是墨西哥近代史上最血腥的一次大选。自去年9月拉开选举序幕以来，至少有132名政客因选举被杀，其中市长候选人是主要遇难人群，在临近大选的6月底，就发生了一周内两名市长候选人被杀的恶性案件。

为何墨西哥的选举如此暴力、血腥？为何市长候选人会成为主要受害者？这还得从墨西哥的毒品犯罪说起。

墨西哥拥有全球第三大毒品黑市，毒品活动猖獗。对于毒品犯罪团伙来说，要想生意兴隆，不被警方抓到十分关键，但墨西哥毒贩的野心不止这点，他们还想让警局变成“自己开的”。

在墨西哥许多城市，市长有权任命警察局长。所以，对于毒品犯罪集团来说，能不能顺利“收编”警局，谁当市长非常关键。只有市长“好说话”，自己人才能当警察局长。这也是为什么毒品犯罪集团对选举十分敏感，如果碰上“硬钉子”选情良好，会暴力介入的原因，有时甚至就让警局的人动手。

比如，墨西哥奥坎波市市长候选人华雷斯上月24日就被不知名的枪手杀害。事后，包括警局局长在内，诸多警局人员都因涉嫌谋杀市长候选人被捕，检方指控这些警察与该州犯罪组织勾结。

市长候选人被杀，警察局长等人有嫌疑，还被控与犯罪组织勾结，这样的戏码在墨西哥绝对算不上离奇。在格雷罗州等毒品贸易最猖獗的地区，甚至有毒枭接管整个城市、完全控制安保力量的情况出现。

当然，通过暴力，毒品犯罪集团或许可以在一定程度上影响选举结果，但不可能完全控制，这也是为什么市长会成为墨西哥“高危职业”的原因。对于那些不愿与毒贩同流合污的市长而言，不会因胜选而从此安全了，而是与毒贩的较量才刚刚开始。

在墨西哥，市长被枪杀的新闻频频出现。数据显示，2006年以来，至少有55名墨西哥市长和候任市长被杀。此外，另有至少32名卸任市长被杀害。

市长的日子都过得提心吊胆，可以想见，这个国家的治安也不可能好到哪里去。墨西哥政府数据显示，去年墨西哥发生2万多起谋杀事件，创历史新高。也难怪防弹车会在墨西哥畅销，据称宝马、奥迪等都加紧在墨西哥生产防弹车……

可以说，墨西哥的选举不仅仅是政客争夺选民的战场，也是犯罪集团争夺权力的战场。因为犯罪集团的介入，选举变得格外血腥，但也愈发重要。因为选出“不把犯罪分子搂在怀里”的政客，或许正是改善社会治安的第一步。