闵行警方发布全区安全指数-古美街道成闵行最安全社区

晨报记者 吴艺璇

昨天，闵行公安分局举行上半年度全区安全指数发布会，“最受小偷欢迎小区排行榜”又有了新的变化，一年前两次上榜的金色西郊小区今年成功“摘帽”，还有不少小区从榜单上消失。

“安全”到底长啥样？一个街镇或是社区符合哪些条件，它的安全系数会比较高？近期，闵行公安分局以该区715个零发案小区作为标本，通过“算法推演”揭开安全社区的“模样”，社区安全与否，让市民“一目了然”。

最受小偷欢迎榜：

榜上案发数字大幅下降

前两次发布会上，一张“最受小偷欢迎小区排行榜”引起广泛关注，有网友调侃这是一张可能“影响房价”的榜单。但实际上，涉及基层协同治理的各方更是为这张榜单牵动。

“去年看到小区连续两次上榜，对我们的触动很大。其实，案件多的原因有很多，包括维修基金无法动用、群防群治力量薄弱等等。这需要多家部门共同努力，也需要居民的配合才能改变。”金色西郊城居委会毕书记表示，榜单把公安、综治、居委、物业都捆到了一起，整改也开始大刀阔斧起来：遴选年轻干部任居委干部，对“群租、地下空间、棋牌室”乱象集中整治，居委与社区民警还以党支部的名义，把小区里的退休公安民警、退休教师组织起来，把平安志愿者队伍从79人增加到123名，一天三次在小区巡逻。

今年上半年，金色西郊城只发生1起案件，成功“摘帽”。而记者注意到，半年时间内，成功从“最受小偷欢迎小区排行榜”消失的小区有不少，榜上的案发数字也在大幅下降，相较去年下半年，位居榜首的案发数从14起降至7起，第十名的案发数从7起变成3起。金盛家居小区以7起案发位居今年榜首，上海康城小区从去年榜首降至第三，案发数为4起，最后一名的银杏新村为3起，不断接近“发案即上榜”的趋势。

安全指数榜：

加入“防范能力”评估

假设一个人打算在闵行租房，他应该如何选择让自己最放心的社区呢？若把社区安全作为先决条件，那么“安全”长啥样呢？闵行警方通过“算法推演”揭开了安全社区的“模样”。记者从闵行警方了解到，根据“算法推演”采集的信息，随之而得出的是闵行区各街道“安全指数”，由“万人110报警率”、“万人入室盗窃发案率”、“万人电瓶车被盗发案率”、“警力”等数据按相应比例综合而成。经过综合评估，古美街道的安全指数为78，属全区最高； 位居第二的是安全指数为67的新虹街道；莘庄镇以安全指数64的成绩挤进前三。

为了给街镇提供更多的数据参考，此次安全指数中还加入了对“防范能力”的评估。拥有多少具有资质的保安人员，有多少平安志愿者队伍等，这些都是“防范能力”的组成。而一个地区的安全与其防范能力息息相关，从单项能力来看，古美街道、新虹街道、莘庄镇在“防范能力”排名中仍位居前三。

闵行警方表示，统计算法是一门专业性很强的学科，因此这样的推演尚需进一步验证，但是可以作为今后实践的参考。

大数据分析：

增设停车点“打击”盗窃

近年来，闵行警方始终保持对盗窃“电瓶车、自行车”案件的高压严打，但是由于犯罪成本低，嫌疑人重复作案率高，此类案件的打击效果并不如其他盗窃案件明显。闵行警方将三年里的所有盗窃三车案件都标注在地图上去分析，发现此类案件在地铁站附近最多，且都避开了早晚通勤高峰。于是，闵行警方在以打击“盗收销”犯罪链条为重点的基础上，又专门调研了当前各地铁站点附近非机动车辆的管理问题。

以杜行派出所为例，辖区内共有五个地铁站，人流量最大的联航路、江月路、沈杜公路站，非机动车停放车位缺口近八千个，不少电瓶车乱停放，无人看管是成为小偷时常光顾的主要原因。闵行警方将调研结果上报综治部门并提出建议，很快，辖区内就增设了3个停车点，不仅补上了停车缺口，还配齐了日常巡逻管理人员，从根源上解决了由于防范管理措施缺乏造成的安全漏洞。

另外，数据显示，类似电信诈骗的“非接触性犯罪”危害性造成的损失可能已经超过了传统犯罪，因此，警方也将市民的防范能力列入安全评估指标。为此，闵行公安计划在今年下半年推出一档全新的安全防范音频节目，同时在全区开展“千场安全演练”，引导市民提高防范技能。