800多米架空线消失让外滩更美-多名“公交迷”施工现场告别“上海电车第一弯”公交20路运营不受影响

晨报记者 钟晖

正在实施“净空”行动的申城，昨天凌晨又打了一个漂亮仗——南京东路、中山东一路路口上空已经存在了60年的20路公交架空线被拆除，蓝蓝云天更加清晰纯净。人们走过这里，观光视觉更加开阔舒展了。

空中美景一览无余

此次拆除架空线的路段为四川中路（九江路-南京东路）、南京东路（四川中路-中山东一路）、中山东一路（南京东路-九江路）的原20路电车线网，共计长度800余米。其中的南京东路、中山东一路路口，被沪上“公交迷”戏称为“上海电车第一弯”。在拆除施工现场，有10多位“公交迷”带着“长枪短炮”，记录下这一值得纪念的时刻。

“虽然要和‘电车第一弯’告别了，有点失落，但上海外滩更美了，心情又很愉快了。”来自交通大学的方林林同学如是说。经过这番“手术”，从外白渡桥到延安东路的外滩景观路段已经没有了高悬的架空线，真正实现了“朗朗晴空”。当天下午，记者来到外滩和平饭店门口，那一览无余的空中美景令人神清气爽，骄阳之下，中外游人依然稠密，不时能看到有人举起相机留下美好瞬间。

无线网路段可用电池运行

早在55年前的1963年8月，20路从有轨电车改为无轨电车，逐步成为与南京路齐名的一条“明星”公交线。它见证了南京路的变迁，特别是改革开放40年的巨变。

昨天有网友问，外滩及附近区域的架空线拆除了，对20路电车的运营有影响吗？运营方告知，20路公交车目前使用的是“双源无轨电车”。所谓“双源无轨电车”，即使用线轨和电池双源供电的电动车，在有线网的路段可依靠线网供电进行充电，而行驶到没有线网的路段则依靠电池中储存的电量继续运行。

“我们20路公交车，充满电后的续行里程达200到300公里，一般来说能够满足一天的正常运营需求，也就是说可以不依靠架空线就能正常运营。今天拆除的仅仅是20路架空线的一个局部，完全不会影响全局运作。”运营方负责人告诉记者。

施工制订“一路一方案”

为满足外滩风景区要求，施工针对性地制订“一路一方案”，有关部门多次召开方案协调会，制定严密计划。相关公司专题开展技术研究，选用了特殊设计的配件材料。

据久事公交集团现代交通公司披露，此次“净空”行动是根据市领导对南京东路外滩景观道路架空线网优化调整的最新要求实施的，为此召开了现场专题会议部署落实工作，优化施工方案。而现代交通公司线网分公司则密切配合，他们从昨天零点开始，等到20路末班车驶离后施工人员开展行动。经过近三个半小时的施工，顺利完成拆除任务。

今年，沪上正式启动了全市架空线入地和合杆整治行动，现代交通公司已于3月底完成了南京东路（四川中路-中山东一路）合杆试点。他们还将根据11路、26路这两条公交线路更换超级电容车后的实际情况，对架空线网进行调整做相关的计划，继续积极响应市政府关于架空线入地及合杆整治工作三年行动计划，实现无轨电车供电设施融入城市精细化管理。