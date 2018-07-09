上海营改增六年减税超3200亿元-基本解决营业税重复征税问题，成效好于预期

晨报记者 徐妍斐

2012年1月1日起，上海先行开展营改增试点，这是改革开放40年来上海在全国率先实施的一项意义深远的重大税制改革创新，也是推动上海产业结构调整、促进经济创新转型的一项重要战略举措。

六年来，上海营改增试点已步入规范化、制度化和常态化的正常运行轨道，成功实现了试点企业新老税制的顺利转换，基本解决了试点行业货物与劳务税制不统一和营业税重复征税问题，在破解影响现代服务业发展的税制瓶颈方面迈出了关键性的一步，取得了好于预期的改革成效。而上海营改增先行先试的改革探索和引领示范，也为后续国家推广复制积累了有益的实践经验。

超前开展预案研究 聚焦突破税制瓶颈

通常人们会把营改增简单理解为“将征收营业税改为征收增值税”，其实这不仅仅是税制上的变化，根本目的是在消除营业税税制下的重复征税。重复征税意味着企业的税负增加，而通过营改增降低企业负担、消除不合理的税制，则有利于促进企业生产经营活动，乃至对就业等其他方面也有助益。

为此，早在2009年5月，上海就专门成立了由国家和上海多个职能部门、多家研究机构共同参与的现代服务业税制改革研究课题组，系统开展预案研究，并在充分调研、反复论证、形成共识的基础上，提出了在上海率先实施营改增试点的初步设想。

2011年初，上海正式向国家提出了开展营改增试点的申请。由于准备工作充分、预案研究成果符合税制改革方向，2011年11月26日，国务院常务会议决定从2012年1月1日起，在上海的交通运输业和部分现代服务业行业率先开展营改增试点，这是继1994年税制改革将“产品税”改为“增值税”后，我国在深化增值税改革领域的又一具有里程碑意义的重大税制改革创新举措。

上海财税部门在模拟测算、系统分析和综合评估营改增试点对地方财政收入、试点企业税负等影响的基础上，就营改增后的财政体制安排、试点税率设计、原营业税优惠政策延续、试点地区与非试点地区关系等问题作了深入细致的专题研究，提出了一系列有针对性的试点政策建议。

积极破解改革难题 过渡期间财政扶持

营改增试点改革初期，有一些企业一时无法理解。因为营业税的税率是3%，而增值税的税率是11%，乍一看仿佛是税负增加了，其实不然。营业税是根据营业额来征收，而增值税是销项税减掉进项税后再来征收，因此并不是3%和11%的简单比较。

针对部分试点企业由于成本结构不同、发展时期不同等造成新老税制转换过程中税负有所增加的情况。根据国家有关“改革试点行业总体税负不增加或略有下降”的原则和要求，在地方试点期间制定并实施了过渡性财政扶持政策，有效平衡试点企业税负，调动试点企业积极性。2012-2013年，本市共对约1.1万户税负有所增加的试点企业实施了营改增试点财政资金扶持。

在营改增改革试点过程中遇到的新情况新问题，本市也积极向财政部、国家税务总局等国家有关部门提出了一系列进一步调整优化营改增试点政策的意见建议。例如，针对影响和制约税制改革效应进一步放大的试点地区、试点行业“两个局限”问题，提出了加快扩大试点地区和试点行业范围的“双扩围”等。这些意见建议不少已体现在财政部、税务总局后续出台的一系列制度性文件和政策规定中。

改革红利不断放大 试点行业税负趋减

随着改革推进力度的不断加大、试点行业范围逐步扩大、试点政策日趋完善，本市营改增试点的改革红利不断显现放大。

与原实行营业税税制相比，实施营改增试点后，本市所有试点行业整体税负均呈现持续下降态势。据统计，2017年，本市营改增试点减税1280亿元，是2012年营改增试点减税金额的9倍以上，加上2012年至2016年已累计减税1968亿元，营改增试点累计减税规模达到3248亿元。

在这次改革中，国家将税制改革与实施积极的财政政策有机结合，通过税率设置和优惠政策过渡等制度安排，进一步优化和完善税制环境。对于小微企业而言，大量服务业小微企业税负降幅达到40%左右，成为本次试点改革的最大受益者；对于服务业企业而言，试点减轻了服务业税负，促进服务业规模快速增长。

同时，各类投资和生产要素加速集聚，上海的城市综合服务功能不断增强。国际性跨国公司落户上海的意愿明显增强，总部经济的集聚效应初步显现，为现代服务业的加快发展注入了新的动力和活力。

试点企业的创新转型机制进一步优化完善，市场竞争力不断提升。实行营改增后，试点企业着力加大发展规划、产品技术和管理制度的创新力度，加快建立与营改增改革要求相适应的企业发展模式和经营方式，并通过整合业务资源、拓展市场空间、创新服务领域，延长产业链条，切实在创新中实现转型，在转型中提升能级。

营改增从上海起步试点、逐步推广至全国试点，直至于2016年5月1日起在全国范围内全面推开营改增试点，实现了增值税对货物和服务的全覆盖，基本消除了重复征税，打通了增值税抵扣链条。

全面深化推进试点 充分发挥示范效应

六年来，上海营改增试点的成功实践充分证明，营改增引领了当前世界性减税趋势，对稳增长、调结构、促创新、扩就业具有十分明显的推动作用。

下一步，上海将全面贯彻落实2018年国家降低制造业、交通运输等行业税率、提高小规模纳税人年销售额标准以及对部分行业实施增值税进项留抵税额一次性退还等增值税改革措施，积极引导帮助企业充分享受改革红利，进一步提升各类企业的受惠获得感。继续密切跟踪营改增试点运行情况，妥善处理试点过程中出现的带有行业性、整体性问题，重大政策问题及时研究提出建议上报国家部委，进一步优化完善营改增试点政策。积极配合国家部委做好增值税改革立法重点税制要素问题的研究论证工作，加快有序推动税制改革进程。