七郎

随着东道主的黑马之旅被终结在四强门外，俄罗斯世界杯最后盛宴的座席上留下了四支表现最好的球队－－让东道主以点球惜败的方式体面地告别固然是一件政治正确的事，但让四支体系完整却又不缺天赋的球队上演华山论剑，这也许才是对这届遭遇“极寒”的世界杯的最好注释。

喀山，这座伏尔加河畔的历史名城显然是这届世界杯最神奇的地方，当然对于某些人而言也是最悲哀之地。德国、阿根廷和巴西三强都先后在这里被终结，这也许只是一个巧合，但这个偶然的巧合却造就了世界杯历史上又一个全新的记录——作为世界足坛资深三强，德阿巴之前还从来没有集体缺席过世界杯的四强。

以这三强在世界足坛的地位，没人能忽视他们的集体早退，毕竟三个队加起来一共拿过11次世界杯，如果再算上根本就没晋级决赛圈的意大利，15次世界杯的“得主”被拒于四强门外，俄罗斯世界杯的寒意恐怕已经不只是所谓的“天台客满”，而是一次前所未有的时代破冰。在体系和天赋的反复对抗中，依托于完整体系的支撑，得益于天赋的适时飞扬，这或许才是这届世界杯不待见梅罗这样的流量明星，却又冷得让人意味深长的原因。

难怪有人已经迫不及待地预测比利时队最终夺冠，不仅因为那将是一个新的世界杯冠军，还因为这支比利时队正是体系和天赋结合得足够完美的产物。

欧洲和南美的对抗历来就是世界足坛的主旋律，世界杯上就是欧洲11次捧杯，南美9次折桂，两方轮流做庄，至今不允许“第三者”插足。两者的对抗被视为风格流派的对抗，但其实也是体系和天赋的对抗——欧洲无弱旅正是得益于其强大的整体性，而南美多天才也使得他们总是能在以寡敌众的对抗中和欧洲分庭抗礼。

然而，随着俄罗斯世界杯在四强决战时已经彻底成为“欧洲杯”，欧洲人显然已经在这场旷日持久的赛跑中领先了。正如全球化是不可避免的时代潮流一样，世界足坛从上世纪末开始就已经脱离了单纯风格的对抗，不同风格之间的融合和借鉴让欧洲充分汲取着多元化足球的养料。甚至可以毫不夸张地说，世界足坛近三十年来的所有战术变革皆以欧洲为圭臬，而无论是南美、非洲，乃至亚洲的精英球员皆以进入欧洲足坛为职业之荣。

南美从来不缺天才，能称得上球王的那几个人也皆出自这块魔幻的大陆。即使当今足坛有C罗和梅西比肩，但单论个人天赋而言，梅西依然是C 罗无法望其项背的。但就在南美足球总是期待着天才降临来完成造神之时，欧洲足球则以体系上的优势占据着制高点，静待瓜熟蒂落。

从南非世界杯的西班牙、巴西世界杯的德国，到俄罗斯世界杯的比利时、法国，当梅西几乎以一己之力支撑着阿根廷足球的荣耀，而巴西则在缺了一个中卫席尔瓦就在家门口灾难性崩溃时，欧洲足球却通过体系的流水线源源不断地产出，让欧洲足球的基座越来越坚实，沃土之中，天赋的爆发也成了水到渠成之事。

这个体系不仅是技术打法的融合创新乃至变革，也是人才培养体系的持续供血、厚积薄发。所以西班牙从ti－ki-taka中完成了顿悟，以极致的传控足球封王成功，跻身殿堂；而德国也借这块他山之玉，完成了从力量派到传控技术流的华丽蜕变，成就了勒夫的执教神话；葡萄牙则偷师意大利，在拉丁足球脉络里找到最务实的攻防平衡点，也助推C罗一举登顶欧洲。所以，借着移民足球的红利，法国一直享用着多国军团的天才，直到一个姆巴佩惊艳了世界； 而德国也早已不再只是日尔曼民族的自留地，多元化的民族结构也使得他们找到力量和技术交融的最佳配方； 英格兰则早已是黑白配的杰出代表。如今，比利时也搭上了移民足球这列快车，阿尔及利亚后裔阿扎尔、摩洛哥后裔费莱尼，还有来自民主刚果的卢卡库，天赋早已经不是欧洲足球羡慕南美的选项。

如今的这支比利时队，拥有阿扎尔和德布劳内这样两位风格迥异却又都堪称天才的中场，还有怪兽级别的前锋卢卡库，一旦有合理的战术体系作支撑，预估他们的上限将是一件很需要想象力的事。

但也很容易想象：坐拥皇马巴萨的两大中场“魔笛”和拉基蒂奇，克罗地亚重温黄金一代的旧梦理所当然；而一个姆巴佩则只是法国天才井喷的缩影而已，甚至放弃了皇马中锋本泽马也可以视为德尚一手奢侈得让人妒忌的妙笔； 也许这届英格兰只能算是最平民化的一支英格兰，但连点球大战他们都能赢了，三喵军团爆发出狮吼也不算意外。

也不用再想了。没有了梅罗，连内马尔也走了，至少广告主的世界杯结束了。没有了阿根廷、德国，连巴西也走了，但体系和天赋的盛宴才刚刚上菜。