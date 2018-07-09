俄罗斯足球，下一次狂欢要等多久

“国家足球队不是一支简单的球队，而是代表这个国家信念的球队。我们总是相信自己，也相信那些支持我们的人。关键之处是自己对比赛的期望值，我们不认为自己有机会赢得世界杯，因此现在的结果已经值得骄傲。”

——俄罗斯队主教练切尔切索夫

晨报特派记者 俞炯（莫斯科7月8日电）

对于俄罗斯人来说，随着俄罗斯队在四分之一决赛中出局，他们的世界杯已经曲终人散。

让人惊讶的是，比赛中跟随着球队命运一起跌宕起伏的俄罗斯球迷，在球队遗憾输掉点球大战后，居然如此平静地接受了这个结果。索契第一体育场，俄罗斯队出局的这个球场，赛后现场观众有序退场，除了为数不多克罗地亚球迷的欢呼声之外，俄罗斯人简直安静得不寻常。远在首都莫斯科的球迷广场，同样的氛围、同样的平静。为什么？其实很简单，能够打进世界杯八强，能够以如此体面的方式告别，东道主已经很满足了。

成绩真的出乎意料

对于本国国家队的水平，俄罗斯足协和俄罗斯球迷其实都有着十分清醒的认识，所以研究本届世界杯的赛程你就会发现其中的端倪。

东道主所在小组的小组第二在出线后留在莫斯科的卢日尼基球场踢八分之一决赛，显然这就是为俄罗斯队量身定做的行程。俄罗斯人很清楚以国家队的实力，他们真的没有把握去争小组第一，如果不是萨拉赫在欧冠决赛中不幸受伤，俄罗斯队还必须去和埃及队抢小组第二的名次。好几位俄罗斯记者也表示，其实整个国家的预期就是东道主能够小组出线，再往后每一步都是惊喜。

俄罗斯队的运气也的确不错，除了小组赛最大竞争对手埃及队的头牌带伤出战世界杯之外，他们遇到了战术体系严重老化的西班牙队。曾经的世界冠军如今只剩下一套老气横秋的打法，不断在中后场传球，不积极向前去寻求射门机会。被球迷们戏称“传困”踢法的西班牙队，遇上全力龟缩防守，一心往点球大战方向靠的俄罗斯队。主教练切尔切索夫的正确战术和西班牙人的全力“配合”，加上门将阿金费耶夫在点球大战中的神勇发挥，成功制造了一个不大不小的冷门。

到了和克罗地亚队的四分之一决赛，俄罗斯队已经完全没有包袱，所以放轻松的他们会意外取得领先。但双方实力上的差距明显，使得这场比赛基本就在克罗地亚队的掌控之中，如果不是因为体能下滑严重影响到了克罗地亚队的传控精准度，俄罗斯队根本不可能再一次将比赛拖入点球大战。

以最体面的方式无缘最后的四强，俄罗斯队的世界杯之旅已经足够成功。其实，这五场比赛俄罗斯队并没有给人什么眼前一亮的感觉，战术套路简单粗暴，防守靠身体素质，进攻基本靠久巴这个高点。切里舍夫和戈洛文的存在让他们的进攻手段多了一些其他选择，这也是俄罗斯队能够最终一路闯进八强的关键因素。

但是，最关键的还是俄罗斯队作为东道主有着主场优势和赛程安排便利。以俄罗斯足球的现状来说，下一次再能够在世界杯上取得这样的好成绩，可能会需要一个很长的时间。

本土高薪让球员安逸

世界杯32强，被称作是“欧洲中国队”的英格兰队是唯一一支23名球员全部来自本土联赛的球队。没有出国踢球的球员，优秀球员也不愿意出国踢球，这一直是英格兰队的传统。

但不能忽略的是，其实俄罗斯队的情况也基本一样，他们的23人名单里只有切里舍夫一位海外球员。而且从俄罗斯本土联赛的情况、以及本土球员的生存状况来说，俄罗斯队更像是“欧洲中国队”。本土联赛曾经一度疯狂烧钱，本土球星更愿意留在俄超拿高薪，而国家队的水平却并没有什么实质性的提高。这些才是真正制约俄罗斯足球在今后能否再次迎来狂欢的关键因素。

2010年俄超安侄俱乐部以当时的世界第一年薪签下巴西球星罗伯特·卡洛斯，这可以说是俄超进入“烧钱模式”的标志性事件。两年后，圣彼得堡泽尼特一夜之间甩出9000万欧元豪购胡尔克和维特塞尔，俄超的“金元足球”如火如荼。这和如今中超的情况非常相似，外援一个比一个大牌，一个比一个高溢价。和中超相同的是，本土球星也是受到了豪门俱乐部的追捧，日尔科夫等一批在欧洲主流联赛踢球的俄罗斯球星，因为国内给出的丰厚薪水而选择回流。俄罗斯队本届世界杯上表现出色的门将阿金费耶夫就是一个很好的例子，尽管一直受到英超不少俱乐部的青睐，但他还是选择继续为莫斯科中央陆军效力。

俄超风风火火，俄罗斯国家队的成绩在这一阶段却急转直下。2008年欧锦赛杀进四强的战绩成为了最后的辉煌，近两届欧锦赛俄罗斯队都没有能够小组出线，两年前在法国甚至还是积分垫底。2010年南非世界杯，俄罗斯队连欧洲区预选赛都没有通过。2014年巴西世界杯，俄罗斯队仅拿到2个平局，无缘晋级。

重启留洋是未来希望

俄罗斯足球要想真正重新崛起，就必须有所改变。好在从2017年开始，俄罗斯高层已经认识到了俄超联赛虚假繁荣所带来的负面影响。连圣彼得堡泽尼特这样财大气粗的俱乐部都开始节约开支，先后送走了胡尔克、维特塞尔等高价球星，引援走起了性价比路线。尽管在刚刚结束的上赛季俄超，泽尼特仅名列第五，但俱乐部方面还是准备延续目前的球队策略。

俄超要合理有序推进，俄罗斯足球迅速翻身还有一大要素就是让更多的球员不再光想着留在国内拿高薪，而是去欧洲主流联赛发展。其实切里舍夫就是最好的例子，这位出自皇马青训的俄罗斯球星如今效力于西甲的比利亚雷亚尔。作为这支俄罗斯队阵中唯一的海外球员，他也是队中进球最多的球员，5场比赛打入4球，而且几乎每一个都是世界波。要是俄罗斯队有更多像切里舍夫这样在欧洲五大联赛打拼的国脚，也许真的可以在世界杯上走得更远。

让俄罗斯球迷高兴的是，本届世界杯上表现出色的中场小将戈洛文已经被英超豪门切尔西锁定。新赛季开始之前，这位22岁的天才球员很可能离开莫斯科中央陆军，前往伦敦。另外，据俄罗斯媒体报道，本届世界杯上打进3球的高中锋久巴尽管已经30岁，但他拒绝了来自中超俱乐部的邀请，可能接受英超升班马加的夫城的合约。