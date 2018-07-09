■钱眼识人-李宇春，如何解剖“时代病”

媒体人 钱德勒

从来没有刻意去想过这一点，那就是1984年生人的歌手李宇春已经34岁。最近，机缘巧合地去看了她的北京演唱会，对一个嗨点持续走低的老派媒体人，固然惊讶于李宇春少年气的纯度13年不跌青云，但更愿从稍远和冷静的视角去分享，这次演出背后蕴含的时代信息。

舞台的声光电特效，都不是传统、惯常所见的特效，它有意地打破了空间的规律，制造了不少断裂、扭曲的组合，辅之以更倾向于年轻人耳感的电音，舞台上下营造出一个膨胀的、发光的“生物体”，每一次光点的流转都像极细胞的飞驰——手持荧光棒的观众本身也像是一个细胞。这个生物体的“病”是现代病，也是李宇春通过开场几首歌比如 《流行》《存在感》等讽刺的主题，甚至找来嘉宾蔡依林带来的合唱版《Play》，也都是命题作文，是在讲未经理性思考的信息如何绑架、影响现代人的情绪和思考方式。而这些歌的曲风、歌词撰写其实也都在吻合“病毒”规律，点对点地去触发听众的感受，一个节点一个节点地被敲打、渲染，从而产生“同病相怜”。所以，这台关于“现代病”的演出里，李宇春是胸有成竹的法师，她在相对封闭的空间里，让自己成为最强势的触媒、催化剂，把“病情”加重，所有共鸣的路径都是被复制的，有针对性的。

没有金句，你敢不敢在社交平台上混？还能愉快地聊天吗？这是一个很好的诘问。现在，金句大行其道，在微博、朋友圈，它几乎可以看成是一种社交货币，你掌握得越多，就越能清晰、有效地表达自己的态度。当然，也确实是一种高效率的自我形象塑造。“再不疯狂我们就老了”、“人间一趟看看太阳”是我很喜欢的两句李宇春的歌词。第一句，有紧迫性，符合活在当下的生活理念；第二句，典出已故诗人海子的作品，原句是：你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起走在街上。精炼成八个字，就有了流行的空间，好记好传，这四个字就是社交畅通的要义。不少金句都出自流行的话语体系，与病毒式的传播路径紧密联系，你选择一种金句，就是选择一种对外的人格塑造。

总体来说，李宇春的歌词基本上都是很少年气，连忧愁都有一些豁达，这跟她的性格有关。实际上，虽然说着“再不疯狂就老了”，但李宇春给我的感觉恰恰是一个有张有弛、清朗洒脱的少年。可能，这也是符合金句的游戏规则，一般来说都是声东击西，说疯狂实则在说理性的取舍，什么值得投入什么值得舍弃；喊着“看太阳”的，反倒有一些“这人间不值得”的沉郁。

看李宇春这场秀，就是在验证你与“时代病”的间距是几行金句。