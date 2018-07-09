■花言峭语-要不要和明星合影

作家 韩松落

我的家人正在抱怨我，因为我到莫斯科来看世界杯了，遇到了很多明星和球星，但我一律没有和他们合影，也没有要一个签名。

入住酒店的第二天早晨，正在餐厅吃早餐，同行的朋友就在微信群里发来消息，说吴秀波也在餐厅里，抬头一看，他戴着口罩，正在取餐。已经不断有人找他合影了，他都没有拒绝，但我没有找他合影。当天晚上的欢迎晚宴上，米卢、范志毅和雷科巴，就坐在距离我十米的地方，第二天看球的时候，又和我们在同一个休息室，但我也没有找他们合影。

事实上，写了十几年娱乐，见过不少明星和名人，有的时候因为拍戏或者是采访，还会跟他们长时间地相处，我也从来没有跟他们合过影。

原因并不复杂。首先，我觉得，我跟他们是平等的，在我们每个人的世界里，我们都是自己的明星，我并不觉得他们是偶像，需要特意去合影。其次，我一直记着黄佟佟老师的教诲，就是不要和明星合影，因为即便是看起来相貌最普通的明星，也永远比普通人要美要高要瘦要白，而且更有气场，跟他们合影，简直是自寻死路。当然，最重要的一条是，我不想麻烦他们，因为我深知，对我来说，我和他们是一对一的关系，但是他们面对的却是1对n的情况。

这种情况其实普遍存在。

我们常常会以一对一的标准，去要求那些1对n的人，希望他们有一对一的耐心，带着一对一的微笑，付出一对一的心力和劳动。与此同时，我们也经常会在1对n的情况下，被别人要求付出一对一的耐心和精力。

所以，能否体会对方的难处，设身处地地考虑对方的环境，不在任何时候、任何地点都用一对一的标准去要求别人，是对一个人的素养、生活阅历、换位思考能力比较严格的考验。

我们要认真考虑一下，我们付出的金钱，例如，三块钱的外卖派送费、七块钱的门诊挂号费，是不是足够购买一对一的无微不至的服务。如果你居然用这么低廉的金钱，就买到了这样的服务，那你要考虑，你应得的服务质量应该是一个什么水平。更要考虑，你的舒适方便以及满足感，是不是在压榨别人的前提下实现的。

我们要认真地考虑一下，我们是不是在要求一种“冗余服务”，就是在一种服务工作已经满足了需求的情况下，我们还要求他们满足我们对姿态的需要。比如对老师，在他已经圆满地完成了他的教学任务的情况下，我们还要求他们对我们春风化雨，谆谆教诲，有人格魅力，不但要当老师，还要充当心理医生、人生导师和牧师等等角色。这就是一种冗余服务。

我们需要知道，我们只是他们面对的众多对象之一，和别人没有任何区别。我们获得的待遇，和别人的待遇是一样的，我们所以为的特殊待遇，很多时候很可能只是幻觉。

所以，理解那些1对n的人，试着不向他们提额外的要求，试着接受自己付出的金钱只能购买简单的标准化服务这个事实，本质上是破除我们的执念的一个过程。当我们所有人都能够去理解1对n这个事实的时候，我们自己的境况，也才能得到一点改变。