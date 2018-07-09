■情人看剑-在影院，被烟雾包围

媒体人 长凤新

银幕上灯红酒绿，人影绰绰，当一个女子扭动腰肢登台准备来一段舞时，冷不防从银幕两侧喷出了烟雾。是真的烟雾，从角落喷薄而起，像是在迎接一位巨星登场，也让银幕上的影像更为暧昧难辨。那烟雾就像一位妈妈拿手遮住孩子的双眼：前方高能预警。

没错，如今进影院，有些影片是有4DX版本的。如果买票时没留意，进了某个影厅，就会目睹在浓烟滚滚中看表演的一幕，魔幻又现实。想想此前带来震撼体验的还是 《王牌特工2：黄金圈》，当时影院座椅甚至可以跟随银幕上的极限飙车同步震动，更不用说枪战与搏击时，耳边有呼啸而过的风声，堪称全感官浸入式的观影体验。也有很多影迷提及在影院看 《战狼2》《长城》《神奇女侠》等片时遭遇喷水、骑马、大风吹等异样体验，导致大桶爆米花和冰激凌洒满全身。

比较而言，一部现实主义题材作品，想不出还有做成4D效果的必要。近期的国产电影居然也卖4D 效果，在某种程度上折射出的，是它们渴望在现实主义与商业类型之间的某种摇移不定。一方面直面一些严肃的社会话题，另一方面，又希望通过喜剧、动作等类型元素让故事更具商业卖相。

4D效果几乎可以说是为商业类型片服务的。问题在于，一些国产剧情片里的动作戏大多点到即止，粗砺写实，当一拳揍向对方时，影院的座椅跟着晃了一下就结束了，现场观众一阵哄笑，大概是觉得太小儿科，有隔靴搔痒之嫌。在粗陋巷弄里的追车戏更是写实，没有速度与激情，只有老牛破车式的摇晃，此时观众跟着摇晃了几下，觉得啼笑皆非。

现实主义与商业类型在此没达成和解，而是互相消解了。4D效果相当于毛毛雨，不过瘾，甚至显得画蛇添足。人物伤春悲秋的时候，要不要来点喷水、刮风、下雪、闪电等效果呢？还是不要了，只会扰乱观者心神。隔着银幕保持一定距离，大家都体面。

唯有一幕是让人印象深刻的神来之笔。一位男子在街头偶遇几尊雕像，当时天地苍茫，弥漫着鞭炮燃放过后的重重浓烟，雕像在烟幕中若隐若现，男主角猝不及防撞见，与它们对望……忽然间，影院角落里喷出两股烟雾，迅速弥散开来，你也分不清哪些烟是电影里的，哪些烟是现实里的。观众与男主角一起，彼此观望，此时世界静默，人人像是浩渺烟海中的孤岛，就在这梦幻一般的情境当中，完成了精神交流。

这一幕纯属歪打正着，却又何其动人。除此之外，4D效果显然更适合《狄仁杰之四大天王》这些商业大片。