■佟言无忌-民营企业家 与女明星

人物记者 黄佟佟

前段时间经济版上有一则大新闻，说的是曾经风光无限的深圳IT企业家、身家50亿的周姓男子因涉嫌欺诈发行被证监会移送公安机关，而在这硬邦邦的新闻后面还有一则软绵绵的逸闻，原来周姓企业家竟是昔日“亮剑”女神童蕾的丈夫——两人早于2012年隐婚时，周姓企业家的企业经济情况就已不好，后来更是退出了公司，谁知竟是躲不过一劫，落到牢狱之灾这种地步。这让人想起一个老话题，那就是所谓的“民营企业家找女明星必死”论。

很大程度上，这种理论很像新时代的“红颜祸水”论，而把事业失败算在女人头上这件事上，中国男人倒是千古如一地一脉相承。事实上，民营企业家是被女明星搞死的么？他们完全是被自己搞死的好么，热爱追求万众瞩目女明星的企业家，大都有个性虚荣与好大喜功这两个共性，而这样的男人，其实很难长时间维持好一个企业。如果套用这套理论，作为一个明星研究者，我也想奉劝女明星们，现如今，嫁民营企业家真是一条不归路，一定要慎重啊。

从前大部分的女明星都想嫁给商人企业家，是因为明星这工作收入不稳定，吃的是青春饭。但人生的事呢，三十年河东三十年河西，时移世易。

为什么发生这种变化，最根本的原因在于两点。

这十年间，明星的收入大幅飙升。

娱乐时代需要大量明星加入，更倚重明星的流量效应，综艺和影视的发展让明星们个个赚得盆满钵满。1990年《渴望》火遍全国，女主角拍了十个月一共拿到6000元片酬，一集120元，而现在哪个一线女明星拍个电视剧不拿几千万的。

其二当然因为做民营企业家又辛苦又不赚钱。所以如今的形势是，民营企业家要能找女明星简直是人生中大奖了，不光是替你信任背书，实力背书，而且还能让你“即刻成名”，最感人的是，当企业家们一旦经济危机，仗义的女明星甚至会出头替夫还债。不能不说到“贤妻”刘涛，看老公生意亏得尿失禁，马上出来顶起门户，接戏一部又一部，广告一个又一个，企业家干脆替老婆打工，转行成为经纪人，你看刘涛累得脱了相，就可以知道王经纪有多赚钱……

女明星嫁企业家，套用一句最流行的民间鸡汤名句就是：你赢，陪你君临天下，你输，“代”你东山再起。对现下的民营企业家来说，娶女明星哪里是找死，简直是现下的至尊求生大法。