韩延希望永远保持拍第一部时的心情和状态-“有激情又谨小慎微地拍好电影”

晨报记者 陆乙尔

刚结束不久的上海国际电影节，除了丰富多彩的展映影片，最热门的话题无疑是正在崛起的中国青年影人。执导了上影节开幕片《动物世界》，又作为嘉宾参加了“电影工业化之路”金爵论坛，80后导演韩延可以说是这股新力量中的代表人物。

《动物世界》正在热映，凭借跌宕起伏的情节、人性善恶的展现以及制作精良的打斗场面和特效，该片赢得了豆瓣7.4分的良好口碑。游轮上“石头剪刀布”游戏的“烧脑”剧情，让很多观众看完仍念念不忘地思考规则和输赢，许多角色的背景设定似乎也埋藏着伏笔。带着这些疑问，晨报记者采访了导演兼编剧韩延，这位故事创作者与记者聊了聊过去“都是泪”的制作过程，以及未来不忘初心的续集计划。

谈电影名

“这是我创作的初心和初衷”

《动物世界》中，李易峰饰演的郑开司在开头有一段独白，称自己“有病”，从片子呈现的效果来看，经常“大开脑洞”的男主角似乎精神有点问题。不过在创作者韩延看来，郑开司的病是因为他的善良在这个世界尤其是在游轮上显得有些格格不入。“我觉得这反而是最宝贵的部分，是人性的光辉。”

“有病”的不仅是郑开司。可能在许多人看来，韩延偏要在导演路上选择一条更艰难的路，也有些“想不开”。1983年出生的韩延毕业于中央戏剧学院电影电视系导演专业，2002年他执导了个人第一部电影《五好差一好》，从而开启了导演生涯。陆续执导了几部“名不见经传”的影片后，2015年由吴彦祖和白百何主演《滚蛋吧！肿瘤君》终于成为他的知名代表作，这部成本并不高的国产喜剧爱情电影不仅在当年收获5.11亿元票房，豆瓣7.4分的评分也在这一类型国产作品中很突出。

影片上映后，韩延收到了一百多个类似“肿瘤君”的剧本，他本可以轻松地继续拍都市爱情片，“躺着把钱挣了”。然而他并不想重复自己，而是想尝试一些新题材，这时候他看到了《动物世界》的原作漫画《赌博默示录》，“漫画和我当时的心态特别吻合，就是对这个世界不是很了解，突然间来到一个很极端的环境，该怎么生存下去。我想这就是影片的主题了。”

项目启动后，片名成为各方争执的焦点。明明有更“酷炫吸睛”的可以选，拍摄过程中也想过至少100多个名字，“想不开”的韩延最终还是坚持了现在这个容易让人联想到某档科普节目的名字，“我在看漫画的时候就觉得大部分人都是靠着动物的本能在做所有事情，一切为了活下去，所以很自然就出现了‘动物世界’这个名字。这是我创作的初心和初衷。”

谈工业化

“能让艺术表达变得更清晰”

“没想到石头剪刀布还能这么拍？”“够燃够酷，视听效果很棒！”这是许多观众看完《动物世界》的第一反应。无论是影片开头郑开司化身小丑在地铁上打怪、车库到隧道再到街头的追车戏，还是飞虫飞过房屋的慢放定格、卡牌规则介绍等场景的特效完成度都相当高。独具特色的工业化质感背后，是韩延在电影制作过程中对高标准从一而终的坚持。

在最初设计“剪刀石头布”这段核心文戏时，他就想要增强“动作感”。“不是简单地出牌，翻过来，确定输赢，我想让每一次游戏的进行过程都像是动作戏。”同时，他还在特效上不断调整，增强规则介绍的画面感，以便让观众看懂并牢记。最终，整个情境被呈现得高潮迭起。

而剧本里只有三行字、片中仅仅只有几分钟的追车戏，韩延从筹备到拍摄花了一个多月。一开始，他利用乐高玩具置景，再用手机拍摄演示视频，以视频展现分镜手稿中难以表达的部分。视效预览公司The Third Floor在此乐高视频的基础上制作动态预览，从乐高试片到动态预览中间经历了两周的反复修改，确定后RSP公司负责实拍后进行整段追车戏的特效制作。“其实我们拿乐高拍完之后都觉得拿手机都能拍成这样，好像这事也没多难，但真正拍下来发现是不可估量的难度。”为了能拍到某些特定镜头，又重新制作了很多新装置。

《动物世界》的制作让韩延经历了一轮又一轮与特效公司“都是泪”的沟通，也让他在高水准的电影工业化制作流程之路上更进一步。“工业化能让艺术的表达变得更加清晰，更加直接，更加简洁，其实所有部门都要有工业化意识，不管是美术、摄影还是录音、灯光，所人都有宏观意识的话，某种程度上能提高艺术性。”

谈拍续集

“别变得知道多一点就想走捷径”

《动物世界》的结尾，郑开司在医院与迈克尔·道格拉斯扮演的游轮主人安德森重逢，并发现他与童年时父亲遇害有关，很明显这是为续集埋下的伏笔。实际上，片中许多角色的背景和行为动机都让人有些疑惑。

比如掌控着游轮上一百位参赛者命运的安德森，因为篇幅限制并没有交代很多角色背景，其实韩延为他写过一万多字的人物小传，“他有军方背景，退役之后又做过雇佣军。安得森现在做的事情是有情感支点的，这个支点就是他的家庭和战争的关系。因为他是军人出身，所以他想消除战争，但用的手段非常极端。”

片中另一位重要角色是周冬雨饰演的郑开司青梅竹马的刘青，有些观众为这个角色为何对“颓废”男主角一直“死心塌地”感到好奇。对此韩延解释称，除了从小认识的感情以外，刘青其实知道一些关于郑开司童年变故的线索，因此她一直有一种“亏欠感”。

这些重要角色的内心世界，韩延都计划在续集里慢慢解释清楚。目前，他正在创作第二部剧本，仍旧是本土化的故事，还会有大量原创内容跟原著结合。

影片末尾，郑开司在遭到好友欺骗和背叛后，仍然选择救出那位为了孩子治病的钱而上船的老父亲。到底要不要用这个结局，韩延纠结了很久，“郑开司经历了弱肉强食的阶段后还是守住了人性的底线，这也是我们作为高级动物区别于其它动物的重要分界线，我想表达的是，不要管这个世界是怎么样的，我们永远不能丢掉心底的善良。”

对于今后的导演生涯，韩延希望自己能和“不忘善心”的郑开司一样，永远保持拍第一部时的心情和状态，“别变得自己好像知道得多了一点，很多东西就开始想走捷径，我希望到我拍第三部的时候仍然有激情和热情，但又能谨小慎微地拍好电影。”