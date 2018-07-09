就医线上预约平台正式上线-实现“在线预约在线付费” 普陀居民告别就医排队难

晨报记者 李晓明

去普陀各大医院看病可以省去排队烦恼了。记者昨日从普陀区卫计委获悉，从本月起，普陀就医线上预约平台正式上线，全区18家二三级医院、专科医院和社区卫生服务中心全部接入，看病和付费能够实现线上“统一预约、统一支付”，全面实现各类线上医疗服务，大大方便前来普陀区各医院看病就医的患者。

探索线上医疗服务革新

家住曹杨社区的陈先生对于每次去医院看病的经历一言难尽。他今年60岁，患有糖尿病，平时每隔半个月就要到曹杨社区卫生服务中心检测血糖，挂号、候诊、缴费、取药……每个环节都免不了排队，常规的检测血糖都要花费一个半到两个小时。

然而，最近几个月由于曹杨社区卫生服务中心的先行试用对接“上海普陀健康”——统一预约、统一支付信息平台，陈先生也有幸成了第一批受益者，现在他每次检查都是通过网上提前一天预约挂号，第二天到医院后直接去二楼糖尿病专病门诊，等待三四分钟后，就可以轮到他看病了。检查结束后，他通过手机打开支付宝，在诊室内就完成了缴费。

这一套流程走下来大概只需要一刻钟的时间，较之以往节省了一个多小时的时间，所以陈先生现在特别开心，在社区里还主动当起了义务宣传员，鼓励大家都通过手机来绑定“上海普陀健康”微信公众号。

可预约全区270个科室

据了解，普陀区卫生计生委积极探索线上医疗服务模式革新，专门研制开发“上海普陀健康”——统一预约、统一支付信息平台，让居民足不出户就可以轻松解决预约普陀区各医院门诊挂号的服务，还可以在医院就诊期间直接通过医生、护士台等诊间支付形式完成缴费流程，大大缩短了在医院逗留排队的时间。

居民通过手机绑定“上海普陀健康”居民移动端后，还可实现当日挂号、在线缴费、排队候诊、查阅就诊报告以及窗口、自助机扫码支付等各类医疗服务。就算是老年人不会使用智能手机，其子女也可以通过绑定居民移动端帮助父母远程完成相关医疗服务。

通过线上平台，最便捷的就是足不出户就能实现预约和付费两大功能。居民通过平台可以查看并预约全区270个科室648名专家1个月内的门诊号源，预约时间精确到1小时内。对于复诊病人，还可以由医生在诊间完成下次就诊预约，不用再到医院排队拿号，也能杜绝黄牛。

就医付费也更加便利，所有医疗机构全部开通支付宝、微信支付和云闪付，患者除了可在交费窗口和自助机上付费，还可在线支付，或者通过扫描二维码或刷移动pos机，进行诊间支付、床边支付，减少了反复排队付费的时间。