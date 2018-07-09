开业时间一拖再拖，想退款又联系不上对接的人-乐劲健身东鼎店既不开业也不退款

晨报记者 张立

近日，市民王先生向记者反映，今年5月初在松江区乐劲健身（东鼎店）办理了一张6000多元的健身卡，但是一直到7月份健身房都没有开业，更让王先生觉得不安的是，原先负责处理退款事宜的工作人员竟联系不上了。同王先生有着相同遭遇的还有市民李小姐，“乐劲健身既不开业也不退款，这让消费者怎么办？”对此，记者从该健身房相关负责人处了解到，由于装修问题，健身房开业遭遇延期，最晚将在8月6日将钱退还给消费者。

5月办卡至今还没开业

据市民王先生反映，今年5月6日，王先生和同事一起购买了乐劲健身的健身卡，“我花了6000多元，当初对方承诺很快就开业，但是后来那里的销售人员告诉我，开业要延期到6月底。”第一次被健身房的工作人员通知健身房将会延期开业后，王先生表示理解，“可能会有一些工程什么的问题，只要6月底开业，也是可以的”。

到了6月28日，王先生又收到了乐劲健身延期开业的消息，“6月28日下午，健身房的人又告诉我，健身房的开业时间定在了7月10日之前。”王先生有些不安了，“开业时间一变再变，这个7月10日开业的承诺，我也不相信了”。

市民李小姐也一起办理了乐劲健身的会员卡，李小姐告诉记者，本身是考虑到健身房距离单位很近，“而且由于是新店，当时销售告诉我，买3年可以送3年”。一时心动，李小姐便支付了6000多元，“但是该门店一再更改开业时间，我想要退款，可现在退款也没有人办理”。李小姐为自己提前购买健身卡的行为感到后悔。

7月6日，记者联系上该健身房的销售负责人代先生，他告诉记者，到了7月底左右，健身房的部分区域将开始营业。

面对这一再更改的开业时间，王先生于6月28日同一直与他对接的一位销售人员表示，想要办理退款，几番交涉后，该销售人员表示，将会由总公司的工作人员在3-5个工作日内安排专人联系王先生进行退款流程。但是直到7月4日上午，王先生都未接到总公司任何工作人员的电话。再次同该销售人员反映情况后，到了7月4日下午，一位赵姓小姐同王先生进行了微信联系，并表示在对事件核实后会进行处理。

此后，王先生通过电话与该赵姓工作人员进行沟通时却发现，对方电话始终处在通话中。“我的情况他们到底查得怎么样？后续会不会有什么措施？这些都没有人跟我对接。”从7月4日下午开始，王先生一直拨打这位赵小姐的手机，到了7月6日，电话一直都在通话中。记者也尝试拨打该手机号，同样始终处于通话中。

推迟开业是因“施工问题”

健身房一再更改营业时间，想要退卡又联系不到对接工作人员。近日，记者前往位于东鼎的乐劲健身门店，只见店内几面镜子已安装，柱子上的彩绘图案也已喷涂，但各种钢筋铁板混乱地堆砌在一边，墙壁还未经过任何粉刷，水泥地面一片狼藉，现场也未见工人施工。代先生告诉记者，现在的健身房营业都是先开通部分区域，最晚在7月底会员便可前来健身。

被问及为何该门店开业时间一再延期，代先生仅表示是施工问题。而在谈起为何总部工作人员的电话始终处于通话中时，代先生表示，“或许人家在休息，不接工作电话很正常”。

之后，记者又从乐劲健身总部一位章姓负责人处了解到，由于供货商和工人的问题，导致施工出现问题，因此才会一再更改开业时间。而对于对接工作人员始终联系不上这一问题，该负责人表示会进行处理。该负责人同时表示，最晚将会在8月6日将健身卡的钱退还给王先生。

[律师观点]

健身房延迟开业属违约

虽然健身房向王先生承诺了退款时间，但是记者查询资料发现，类似的“健身房预售健身卡后迟迟不开业”的情况并不少见。

上海申蕴和律师事务所主任律师彭涛告诉记者，消费者交钱办理健身卡，商家收钱交付健身卡，双方实际上形成合同关系，在这份合同中，消费者的主要权利是在双方约定的健身场所进行健身，主要义务是按照约定缴纳费用。健身房的主要权利是收取一定的费用，主要义务是按时提供符合标准的健身器械和健身场所。但是，按照双方约定的时间开业以及营业是健身房的义务之一。“如果双方有书面约定的开业时间，健身房没有按照约定的时间开业则构成违约，消费者可以要求解除合同，退还费用，并要求健身房承担违约责任。”

对于这样的情况，消费者该如何维权呢？对此，彭涛建议，消费者可以去消费者协会投诉，要求消协调解，也可以到法院诉讼，要求赔偿。