优质乌贼人工养殖成功-市民或有口福啖“贼”

记者 谢克伟

晨报讯 市水产研究所副所长周文玉研究员昨天透露，曼氏无针乌贼已由市水产研究所的专家养殖成功，人工养殖成功的曼氏无针乌贼已经可以上餐桌供市民食用。

据悉，生长在海洋里的乌贼有数百种之多，而生长在东海南部福建海域的曼氏无针乌贼是优质乌贼品种，与上海市民经常在菜场里买到的乌贼不同，曼氏无针乌贼弹性好、鲜嫩、肉质纤细，口感好，每只只有1－1.5两大小，一般整只烹调后，入口非常好吃。近年来，受环境污染、资源退化等影响，曼氏无针乌贼的捕捞量逐年减少。

上海市水产研究所的科研人员于4年前在启东基地对该品种乌贼开展专门研究，最开始是人工孵化受精卵，成功之后，再逐渐把小乌贼养大，今年科研人员已经在技术上解决了该品种乌贼从受精卵到成年的人工养殖全过程。

不过，人工养殖曼氏无针乌贼还有最后“一公里”难题没有解决，即批量生产饵料问题。周文玉告诉记者，现在人工养殖曼氏无针乌贼的饵料主要是生长在江、河、湖、海里的糠虾，但糠虾每年只在6至7月份出现，至8月份糠虾就会大量减少。为此，科研人员需要花费大量精力研究人工饵料，“研制人工饵料需要花费很大精力，其人力、物力投入有时甚至超过曼氏无针乌贼人工养殖成本，建议相关、多部门协调合作，争取尽早让上海市民吃上这种优质乌贼”。