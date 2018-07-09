上海建茶叶类食用农产品溯源体系-扫码可知茶叶“身世”

记者 徐妍斐

晨报讯 茶叶市场的鱼龙混杂，常常让不谙此道的消费者摸不着头脑。500元一两的茶叶和5000元一两的茶叶有什么区别，卖家会不会以次充好？如今，买茶叶时通过手机扫描二维码，也可以了解茶品的“身世”了，这不仅能够使消费者以更合理的价格买到合适的茶叶，也能够明确企业生产经营主体责任，提高茶叶品质。

据悉，茶叶类食用农产品市场并没有一套完善的机制及标准来规范自源头起的土壤、种植、栽培、茶园管理、生产管理及成品检测等一系列的链条式监督管理系统。此次上海市食品安全信息追溯平台对于茶叶类食用农产品溯源体系的规划设想旨在建立并规范一整套针对茶叶类食用农产品的监督管理体系及行业检测标准，为茶叶类食用农产品的规范整合树立标杆，亦为广大消费群体的食用安全提供保障，建立使广大消费者信任并放心的购买渠道。

目前该溯源体系已由上海市食品安全信息追溯平台建设完成并启动，同时由其重要子平台——百步生活联合中国国际茶叶鉴定评估有限公司及国茶研究院授权机构——国茶行着手开展国内茶叶类食用农产品标样的全面采集、检测、鉴定评估及标准规范等工作的完善，为本市茶叶类食用农产品安全信息追溯管理工作的实施设立了标准化、系统化的前道保障制度。记者了解到，目前已有不少茶叶生产企业、茶叶经销商等入驻该平台。通过茶叶追溯体系的建设，打通上下游供应链，不仅可以消除信息不对称，使消费者可筛选识别买到更放心的茶叶，也有助于消费者市场对生产端的反向指导，使资源利用更高效，产销之间更有序。